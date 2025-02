Firenze, in camper davanti all’ospedale per stare vicino alla figlia: muore per le esalazioni da monossido

Tragedia a Firenze, 64enne muore per le esalazioni da monossido

Morto Franco Mariotti, era il vice delegato della Croce Rossa di Grosseto

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un camper a Firenze in viale Pieraccini. Quando sono arrivati ​​sul posto i vigili del fuoco, intorno alle 18:25 di domenica 16 febbraio, è subito emersa la presenza di monossido causato dalla stufa a gas del camper. La vittima è il 64enne Franco Mariotti, vice delegato della Croce Rossa di Grosseto.

Il dramma vicino all’ospedale Careggi, salvata la moglie

Il mezzo si trovava all’interno del parcheggio di fronte al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. I soccorritori hanno aperto le porte e fatto ingresso all’interno del veicolo trovando insieme a Mariotti anche la moglie che si è salvata ed è stata subito trasportata al pronto soccorso.

Per l’uomo invece non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia di Stato. I due erano residenti a Roccalbegna in provincia di Grosseto. “Una tragedia che ci colpisce profondamente: Franco e sua moglie si trovavano lì per stare vicini alla loro giovane figlia ricoverata nello stesso ospedale” – si legge nel post pubblicato dalla Croce Rossa – Comitato di Grosseto.