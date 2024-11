Esplosione Ercolano, la madre di Sara e Aurora Esposito: ‘Mi avete spezzato il cuore’, la presunta paga

Sono stati recuperati anche i resti dei corpi di Sara e Aurora Esposito, le due gemelle di 26 anni, entrambe residenti a Marigliano, morte nell’esplosione di un immobile in Contrada Patacca a

Ercolano, in provincia di Napoli, trasformato in un deposito-fabbrica di fuochi d’artificio privo di autorizzazione. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli tre giovani vite sono state spezzate per maneggiare esplosivo micidiale a 20/25 euro al giorno senza tutela e protezione.

Recuperati i corpi delle gemelle morte nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio priva di autorizzazioni

I due corpi sono stati trasferiti al secondo Policlinico di Napoli dove nei prossimi giorni si terrà l’autopsia. Era stato già recuperato il corpo del 18enne Samuel Tofciu, che era stato sbalzato a una trentina di metri di distanza dal manufatto. “Mi avete spezzato il cuore voi due principesse: il mio dolore è immenso, è indescrivibile”. Lucia Occhibelli, la mamma di Sara e Aurora Esposito, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un breve video e qualche immagine delle figlie, accompagnati da questa frase. Un post al quale alcune decine di utenti rispondono con messaggi di solidarietà, di vicinanza e cordoglio.

La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta: si procede per detenzione illegale di materiale esplodente, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Al momento al vaglio degli inquirenti vi è la posizione di un 38enne a cui sarebbe riconducibile l’immobile: la struttura è formalmente intestata alla figlia 13enne dell’uomo. L’uomo nella mattinata di martedì 19 novembre si è presentato negli uffici della tenenza dei carabinieri di Ercolano dove è stato identificato e dove si e’ proceduto all’elezione di domicilio; l’uomo non ha rilasciato dichiarazioni.

Immobile intestato a una ragazzina di 13 anni, Samuel Tofciu era papà da poco mentre Aurora Esposito aveva una bimba di 4 anni

I carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto nel pomeriggio del 18 novembre, intorno alle 15:00, dovranno capire se sia stato il 38enne a trasformare l’immobile in deposito-fabbrica o se invece l’immobile fosse nel materiale disponibile di qualche affittuario. Le indagini sono coordinate dal pm Stella Castaldo della sezione “Lavoro e colpe professionali” che fa capo al procuratore aggiunto Simona Di Monte. La procura dovrà adesso fissare l’autopsia sui corpi delle tre vittime, passaggio necessario per consentire poi alle famiglie delle vittime di organizzare i funerali. Samuel aveva una compagna di 17 anni e una bimba di appena quattro mesi. Aurora Esposito lascia una figlia di quattro anni.