Alessia Piccirillo non ce l’ha fatta, la 19enne è la seconda vittima dell’incidente a Vico Equense

Aveva 19 anni Alessia Piccirillo, coinvolta in un incidente stradale nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre e deceduta martedì 19 novembre in ospedale. La ragazza, di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si trovava in sella a una moto guidata da Simeon Dimitrov, 18 anni, suo compagno di classe.

Alessia Piccirillo era rimasta coinvolta nell’incidente in moto in cui è morto Simeon Dimitrov

Fatale l’impatto del mezzo contro un muretto, mentre percorrevano la Strada Statale 145 Sorrentina, in località Bikini, a Vico Equense. Il 18enne è morto sul colpo, mentre la 19enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduta. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha ricordato le due vittime in un post pubblicato sui social. “Purtroppo nemmeno Alessia Piccirillo ce l’ha fatta. Questa tragedia, che ha già colpito profondamente la nostra comunità con la perdita del il suo compagno di classe Simeon, lascia in tutti noi un senso di vuoto e incredulità” – ha scritto il primo cittadino.

Il cordoglio del sindaco di Castellammare di Stabia

“Castellammare si unisce nel lutto, con il cuore pesante e una profonda vicinanza alle famiglie dei due giovani, che stanno affrontando un dolore inimmaginabile. Che la terra vi sia lieve, Alessia e Simeon Riposate in pace” – si legge nella nota del sindaco. Come Simeon anche la 19enne frequentava l’Istituto Turistico don Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia. Le indagini sull’incidente stradale sono affidate ai carabinieri.