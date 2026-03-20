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Esplosione a Roma, pista anarchica: chi sono le vittime e l’ipotesi degli inquirenti prima del crollo

DiRedazione

Pubblicato: 20 Mar, 2026 - ore: 18:18 #Alfredo Cospito, #esplosione Roma, #Parco degli Acquedotti
A sinistra Alessandro Mercogliano, a destra il luogo dell'esplosioneA sinistra Alessandro Mercogliano, a destra il luogo dell'esplosione

Cosa è successo nel Parco degli Acquedotti?

Un’esplosione improvvisa, poi il crollo di un casale abbandonato e due vittime. È questo lo scenario che si è presentato agli investigatori nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dove nelle ultime ore si è aperto un caso che potrebbe avere implicazioni ben più ampie.

Secondo i primi rilievi, il crollo sarebbe stato causato da una deflagrazione. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna, successivamente identificati.

Chi sono le vittime e perché si parla di pista anarchica?

Le due persone decedute sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero legati ad ambienti anarchici vicini ad Alfredo Cospito.

Un elemento che ha orientato fin da subito gli investigatori verso una pista precisa: quella dell’area antagonista.

Il contesto e i possibili collegamenti con movimenti già monitorati rendono il caso particolarmente delicato.

L’ipotesi più inquietante: un attentato in preparazione?

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ce n’è una che desta particolare preoccupazione: che l’ordigno in fase di manipolazione fosse destinato a un attentato.

Secondo questa ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta durante la preparazione del dispositivo, provocando il crollo del casale e la morte dei due.

Non si esclude che l’azione fosse programmata nelle prossime settimane.

Quali potevano essere gli obiettivi?

Gli investigatori stanno analizzando diversi possibili target. Tra questi:

  • la rete ferroviaria, situata a poca distanza dal luogo dell’esplosione
  • strutture legate al gruppo Leonardo, attivo nei settori della difesa
  • iniziative simboliche legate alla campagna a sostegno di Alfredo Cospito

Un quadro ancora in fase di verifica, ma che apre scenari rilevanti sul piano della sicurezza.

Il legame con le proteste e le mobilitazioni

Un altro elemento sotto osservazione riguarda il possibile collegamento con eventi imminenti. In particolare, si valuta se l’episodio possa essere legato al clima di mobilitazione in vista di manifestazioni già annunciate a Roma.

Tra queste, il corteo previsto per il 28 marzo – Contro i re e le loro guerre’ e ‘pro Askatasuna‘ – in programma a Roma e che potrebbe rappresentare un contesto sensibile.

Gli inquirenti non escludono che l’eventuale azione potesse avere anche un valore dimostrativo.

Indagini in corso: cosa cercano gli investigatori?

Le forze dell’ordine stanno conducendo rilievi tecnici approfonditi nell’area del crollo. L’obiettivo è individuare eventuali residui dell’ordigno e ricostruire con precisione la dinamica dell’esplosione.

Particolare attenzione è rivolta anche agli elementi utili a chiarire il ruolo delle due vittime e i loro eventuali contatti.

Il caso resta aperto e in continua evoluzione.

Un episodio che riaccende l’allerta

Quanto accaduto nel Parco degli Acquedotti riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e delle possibili derive violente legate a contesti estremisti.

Se l’ipotesi dell’attentato dovesse trovare conferme, si tratterebbe di un episodio di grande rilevanza.

Per ora restano domande e indagini. Ma il livello di attenzione è già altissi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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