‘Questa prova ci ha reso più uniti’: le parole di Nathan dopo il caso della famiglia nel bosco e il messaggio a Catherine

Nathan Trevallion

Il padre racconta il momento vissuto dalla famiglia: “I bambini vogliono tornare a casa”. E guarda già al futuro tra incontri protetti e una nuova quotidianità

Dopo settimane segnate dall’attenzione mediatica e dalla separazione dai figli, arriva un messaggio dalla famiglia nel bosco che prova a spostare il racconto su un terreno diverso.

A parlare è Nathan Trevallion, che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha raccontato come sta vivendo questo periodo insieme alla moglie e quali siano oggi le sue priorità.

Al centro delle sue parole non ci sono polemiche o ricostruzioni, ma il desiderio dichiarato di riportare al centro il benessere dei figli.

“Catherine è pronta a collaborare”: il messaggio sul futuro della famiglia

Nel corso dell’intervista realizzata da Raffaella Regoli, Nathan ha spiegato che oggi vede nella moglie una volontà concreta di collaborazione.

“Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli”, ha affermato.

Poi una frase che fotografa il modo in cui la coppia starebbe affrontando questo periodo: “Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima”.

Secondo il suo racconto, l’obiettivo resta quello di ricostruire una normalità quotidiana e tornare, quando sarà possibile, a una vita familiare condivisa.

Tra le immagini del futuro che descrive c’è anche una promessa semplice ma molto concreta: portare i bambini al mare e riprendere abitudini che oggi sembrano lontane.

I bambini tra attese e incontri: “Chiedono quando potranno tornare”

Uno dei passaggi più delicati dell’intervista riguarda i figli.

Nathan racconta di continuare a recarsi quasi ogni giorno nella struttura che li ospita e descrive bambini che vivono sentimenti contrastanti.

Secondo il suo racconto emergerebbero soprattutto tristezza, rabbia e il desiderio costante di tornare a casa.

Le domande che riceverebbe più spesso sarebbero sempre le stesse: quando sarà possibile uscire e quando potranno riabbracciare i genitori nella normalità.

Per quanto riguarda Catherine, il padre ha spiegato che al momento avrebbe la possibilità di mantenere contatti attraverso videochiamate e incontri protetti.

Uno degli ultimi incontri sarebbe stato particolarmente intenso dal punto di vista emotivo.

La bambina dimessa dall’ospedale e il momento che ha colpito il pubblico

Nathan ha aggiornato anche sulle condizioni della figlia che nei giorni scorsi era stata ricoverata.

Secondo quanto riferito, la bambina sarebbe stata dimessa dopo il trattamento per una broncopolmonite e starebbe rientrando nella struttura che la ospita.

Tra i momenti che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica c’è stato quello in cui la piccola si è stretta alla madre.

Un’immagine che ha generato molte reazioni e che il padre ha descritto come particolarmente difficile anche dal punto di vista personale.

Ha raccontato di aver cercato di accompagnare la figlia con affetto e presenza in una fase che definisce emotivamente complessa per tutta la famiglia.

“Il momento più difficile è il silenzio”: l’appello finale

Nella parte conclusiva dell’intervista emerge il lato più personale del racconto.

Nathan descrive il momento più duro della giornata come quello del risveglio: quando manca il rumore dei bambini e l’energia della vita familiare.

Da qui anche una richiesta rivolta all’esterno: rispetto per il ruolo dei genitori e attenzione ai diritti dei minori coinvolti.

Parole che sembrano indicare una direzione precisa: meno esposizione pubblica e più attenzione al percorso che attende la famiglia nei prossimi mesi.