Federica Galassetti ritrovata: è al Gemelli e sta bene, il sollievo in diretta tv

Federica Galassetti ritrovata: dove si trovava la 35enne scomparsa?
È arrivata la notizia che tutti aspettavano. Federica Galassetti, la 35enne scomparsa a Roma nei giorni scorsi, è stata ritrovata al Policlinico Gemelli.
L’annuncio è arrivato in diretta durante la puntata del 25 marzo di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che da anni segue i casi di persone scomparse.
A confermare le condizioni della donna è stato un inviato in collegamento:
“Sta bene”.
Una frase semplice, ma sufficiente a sciogliere due giorni di angoscia.
Il momento in studio: il sorriso del padre dopo giorni di paura
In studio era presente il padre di Federica, che ha potuto finalmente lasciarsi andare a un sorriso carico di emozione.
Dopo ore di ricerche, appelli e timori, la notizia del ritrovamento ha riportato serenità a una famiglia che viveva con il fiato sospeso.
Un epilogo positivo che, fino a poche ore prima, sembrava tutt’altro che scontato.
La scomparsa: cosa era successo a Roma?
Federica si era allontanata dalla sua abitazione nel quartiere Colli Albani senza telefono e con pochissimi soldi.
Un elemento che aveva immediatamente fatto scattare l’allarme.
La donna, descritta come persona fragile e bisognosa di assumere farmaci, potrebbe aver attraversato diversi quartieri della Capitale.
Tra le zone attenzionate:
- Aurelio
- Boccea
- Termini
- Tiburtina
Un perimetro ampio che aveva reso le ricerche particolarmente complesse.
L’appello e la mobilitazione: fondamentale il lavoro delle associazioni
Determinante è stata anche la diffusione dell’appello da parte del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, che aveva invitato chiunque avesse informazioni a contattare le autorità.
“Potrebbe essere in difficoltà, aiutateci a trovarla”, avevano dichiarato i familiari.
Un appello che ha mobilitato cittadini e forze dell’ordine, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul caso.
Il precedente: una scomparsa già avvenuta anni fa
Non era la prima volta. Sei anni fa, Federica si era già allontanata, venendo però ritrovata dopo appena 24 ore.
Un precedente che, se da un lato aveva acceso una speranza, dall’altro aveva aumentato la preoccupazione per una situazione che si ripeteva.
Fine dell’incubo: resta l’attenzione sulla fragilità
Il ritrovamento al Gemelli chiude, almeno per ora, una vicenda che aveva scosso Roma.
Resta però il tema centrale: la fragilità della donna e la necessità di supporto continuo.
Un caso che si conclude con un sospiro di sollievo, ma che lascia aperta una riflessione più ampia sulla gestione delle persone vulnerabili.