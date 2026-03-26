‘Non posso essere punito, quindi ucciderò’: il manifesto choc del 13enne che ha accoltellato la prof

La maglia vendetta del 13enne, a destra l'insegnante

Cosa è successo a Trescore Balneario: l’aggressione a scuola

Una frase che gela il sangue e che oggi scuote l’Italia intera. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci”.

L’aggressione è avvenuta nel corridoio, davanti alle aule, sotto gli occhi attoniti di studenti e personale scolastico. Il giovane ha colpito la docente al collo e all’addome, prima che altri insegnanti e collaboratori riuscissero a bloccarlo.

Un episodio di violenza estrema che apre interrogativi profondi.

Il video su Telegram: l’attacco ripreso in diretta

A rendere la vicenda ancora più inquietante è un elemento: l’aggressione è stata filmata.

Un video di 1 minuto e 53 secondi, pubblicato su Telegram dal ragazzo alle 7:41 del mattino, mostra tutte le fasi dell’attacco.

Secondo quanto emerso, la docente avrebbe tentato di difendersi, ma dopo essere caduta a terra sarebbe stata colpita nuovamente.

Un documento che ora è agli atti dell’inchiesta e che testimonia una premeditazione lucida e disturbante.

Il manifesto choc: “Non posso essere incarcerato”

Ma è il contenuto del messaggio pubblicato dal 13enne a far emergere uno scenario ancora più grave.

Nel suo “manifesto”, il ragazzo scrive:

“Non posso essere incarcerato… quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere”.

Parole che rivelano una consapevolezza inquietante dei limiti della legge e una volontà esplicita di sfruttarli.

Il testo prosegue con riferimenti alla vendetta, alla superiorità sugli altri e a una visione nichilista della vita:

“Nessuna vita ha importanza al di fuori della mia”.

Un quadro che gli investigatori stanno analizzando con la massima attenzione.

La simbologia e l’identità costruita: “Sono unico”

Nel documento emergono anche elementi simbolici:

la scelta dell’abbigliamento

una maschera con teschio

il rifiuto di qualsiasi ideologia

“Sono unico, non sono una copia”, scrive il ragazzo, sottolineando la volontà di distinguersi da altri episodi di violenza.

Una costruzione identitaria che sembra alimentata da un bisogno di riconoscimento estremo.

Le condizioni della professoressa: Chiara Mocchi fuori pericolo

Nel dramma, arriva almeno una notizia positiva. Chiara Mocchi è stata operata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dopo una notte in terapia intensiva, le sue condizioni sono in miglioramento e la docente è stata trasferita in reparto.

Un segnale di speranza in una vicenda che resta gravissima.

La scuola riparte: studenti in classe tra shock e supporto psicologico

A meno di 24 ore dall’aggressione, gli studenti sono tornati in classe.

Una scelta forte, quella dell’istituto, che ha deciso di non interrompere le lezioni. Tuttavia, sono stati attivati servizi di supporto psicologico per aiutare ragazzi e personale a elaborare quanto accaduto.

Un ritorno alla normalità solo apparente, mentre il trauma resta.

Un caso che interroga l’Italia

Questa vicenda non è solo cronaca nera. È uno specchio inquietante di dinamiche più profonde:

il rapporto tra giovani e violenza

l’influenza dei social e delle piattaforme

i limiti della responsabilità penale minorile

E soprattutto una domanda che resta sospesa:

come può un tredicenne arrivare a progettare e rivendicare un gesto simile?