Scomparsa di Federica Torzullo, l’ombra dell’omicidio: perquisita la casa, giallo e sospetti

Federica Torzullo è scomparsa l'8 gennaio

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: cosa sappiamo

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno più notizie dalla sera dell’8 gennaio. La donna viveva ad Anguillara Sabazia, località affacciata sul Lago di Bracciano, e da quel giorno sembra essersi dissolta nel nulla.

Le ricerche, proseguite fino a tarda notte, non hanno ancora prodotto alcun riscontro concreto. Intanto, l’indagine ha cambiato passo: la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, affidando le indagini al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia.

Le incongruenze nel racconto del marito

La denuncia di scomparsa è stata presentata dal marito, Claudio G., il pomeriggio del 9 gennaio, circa 24 ore dopo l’ultima presunta uscita di casa della moglie. Secondo il suo racconto, Federica sarebbe uscita al mattino per recarsi al lavoro senza più fare ritorno.

Una versione che, con il passare delle ore, non ha convinto gli investigatori. Gli inquirenti avrebbero riscontrato discrepanze temporali e logiche tali da rendere poco sostenibile l’ipotesi di un allontanamento volontario. Nessun segnale, nessuna pianificazione, nessun contatto compatibile con una fuga.

Casa e telefoni sequestrati, perquisita anche l’azienda

Nella giornata di lunedì 12 gennaio i carabinieri hanno eseguito una perquisizione approfondita dell’abitazione della coppia, successivamente posta sotto sequestro. Sono stati sequestrati anche l’automobile del marito e i telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori.

Le ricerche non si sono limitate all’area del lago di Bracciano. I militari hanno esteso i controlli anche presso la ditta di movimento terra di proprietà del marito, dove sono state viste pattuglie e mezzi operativi, comprese ruspe. Alcuni dipendenti avrebbero riferito che il 45enne sarebbe arrivato al lavoro in ritardo il giorno successivo alla scomparsa della moglie.

Nessuna traccia dopo il rientro a casa

Un elemento ritenuto particolarmente significativo riguarda le telecamere di videosorveglianza. Nessuna avrebbe immortalato Federica Torzullo all’esterno dell’abitazione dopo la sera dell’8 gennaio. L’ultima immagine disponibile risalirebbe addirittura alle 23 di giovedì, quando la donna sarebbe rientrata a casa.

Il cellulare di Federica risulta spento e non emergono segnalazioni di utilizzo successivo alla scomparsa. Nel fine settimana successivo erano previsti incontri con amici e parenti, appuntamenti ai quali la donna non avrebbe mai rinunciato.

Separazione imminente e contesto familiare

Moglie e marito erano in fase di separazione e a breve era prevista un’udienza davanti al giudice civile. Un elemento che rientra ora nel quadro investigativo. Claudio G., 45 anni, è figlio dell’assessore alla sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia, dettaglio che non ha rallentato l’attività degli inquirenti.

Al momento non ci sono riscontri materiali che confermino l’ipotesi di omicidio, ma la Procura ritiene che la scomparsa possa essere stata inscenata.

L’appello e l’identikit diffuso da Penelope Lazio

L’associazione Penelope Lazio ha diffuso un volantino con l’identikit della donna, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112.

Federica Torzullo è alta circa 1,80 metri, pesa 80 chili, ha capelli castani e occhi neri. Presenta diversi tatuaggi: uno sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto. Aveva con sé i documenti al momento della scomparsa e non soffriva di patologie psichiatriche. È descritta da chi la conosce come una professionista esemplare.