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Lei trovata morta in casa, lui entra in caserma e confessa: ‘L’ho soffocata con un cuscino’, chi era Mary Hopkins

DiRedazione

Pubblicato: 27 Giu, 2026 - ore: 22:26 #Ceriana, #femminicidio
Una donna di origine americana è stata uccisa a CerianaUna donna di origine americana è stata uccisa a Ceriana

Femminicidio a Ceriana, nell’Imperiese

Un’altra donna uccisa, un’altra confessione, un’altra comunità sconvolta. È accaduto a Ceriana, piccolo borgo dell’entroterra di Sanremo, in provincia di Imperia, dove Mary Hopkins, cittadina americana di 53 anni, è stata trovata senza vita all’interno della casa in cui viveva con il compagno.

A presentarsi spontaneamente ai Carabinieri sarebbe stato proprio l’uomo, Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, che avrebbe ammesso il delitto dichiarando di aver soffocato la compagna con un cuscino.

La confessione davanti ai carabinieri

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il compagno della vittima si è recato in caserma nelle ore successive ai fatti e avrebbe confessato l’omicidio ancora prima che il corpo della donna venisse ritrovato.

L’uomo è stato sottoposto a fermo e nelle prossime ore sarà interrogato dall’autorità giudiziaria per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La confessione avrebbe consentito ai militari di raggiungere l’abitazione della coppia, una casa isolata immersa nei boschi poco distante dall’ingresso del paese.

Il delitto nella casa tra i boschi

Il femminicidio sarebbe stato commesso tra la serata di venerdì e la giornata successiva, anche se la cronologia esatta dovrà essere accertata dalle indagini.

L’abitazione di strada Mainardo, a poche centinaia di metri dal centro di Ceriana, è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli specialisti della Scientifica e il sostituto procuratore Francesco Monaco, mentre le indagini sono coordinate dalla Procura di Imperia, guidata dal procuratore Alberto Lari.

Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte e a confermare quanto emerso dalla confessione.

Una lite sarebbe all’origine dell’omicidio

Secondo una prima ricostruzione investigativa, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una violenta lite tra i due conviventi.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore trascorse dalla coppia, ascoltando eventuali testimoni e analizzando ogni elemento presente nell’abitazione.

Al momento non emergono dettagli sul movente che avrebbe spinto l’uomo a uccidere la compagna.

Comunità sotto choc

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro dell’entroterra ligure, dove la coppia era conosciuta.

Per ore la strada che conduce all’abitazione è rimasta completamente chiusa per consentire i rilievi degli investigatori.

La comunità di Ceriana, poco più di un migliaio di abitanti, si è ritrovata improvvisamente al centro dell’ennesimo episodio di violenza contro una donna, mentre gli inquirenti sono impegnati a ricostruire ogni dettaglio del delitto.

Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell’omicidio e verificare se vi fossero precedenti episodi di tensione o segnali che potessero far presagire l’escalation culminata nella morte di Mary Hopkins.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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