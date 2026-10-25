Trovata morta nell’Airbnb in Albania a 25 anni: la figlia di 2 anni era nel letto con lei

Ferne King

Ferne Josephine King era in vacanza a Durazzo con la bambina

Era partita per una vacanza in Albania insieme alla sua bambina di appena due anni. Ma il soggiorno di Ferne Josephine King, 25 anni, originaria di Fife, in Scozia, si è trasformato in una tragedia. La giovane è stata trovata senza vita nell’appartamento preso in affitto a Durazzo, mentre la figlia si trovava nello stesso letto ed è stata trovata illesa.

A fare la drammatica scoperta è stata un’addetta alle pulizie, arrivata nell’alloggio al termine del periodo di prenotazione. Una vicenda che ha sconvolto la famiglia della venticinquenne e che ora attende risposte dagli accertamenti medico-legali. Al momento, secondo quanto riferito dai media albanesi, non emergono elementi che facciano ipotizzare un atto criminoso.

La scoperta nell’appartamento a Durazzo

Il corpo di Ferne King è stato rinvenuto l’8 ottobre nell’alloggio che aveva prenotato attraverso Airbnb, in una zona centrale di Durazzo, città turistica affacciata sul Mar Adriatico. La giovane era arrivata pochi giorni prima per trascorrere tre giorni con la figlia.

L’appartamento si trovava in via Taulantia, nei pressi del Museo archeologico e in un’area circondata da hotel, ristoranti e altre attività frequentate dai visitatori.

Quando l’addetta alle pulizie è entrata nell’abitazione, ha trovato la venticinquenne priva di vita nel letto. Accanto a lei c’era la bambina, che non presentava conseguenze apparenti. La donna ha immediatamente dato l’allarme: i soccorritori intervenuti sul posto hanno constatato il decesso e avvisato le forze dell’ordine.

La circostanza che la piccola fosse rimasta accanto alla madre ha reso ancora più drammatico il ritrovamento. La bambina è stata successivamente affidata ai servizi sociali e trasferita in una struttura di accoglienza a Tirana, in attesa che venissero organizzati i successivi passaggi per la sua tutela.

L’ipotesi dell’infarto e gli esami ancora da completare

I primi accertamenti sul corpo non avrebbero evidenziato lesioni esterne. Un elemento che, secondo le informazioni diffuse dalla stampa albanese, ha orientato le prime valutazioni verso una possibile causa naturale.

Tra le ipotesi iniziali formulate dagli investigatori figura quella di un infarto. Alcune fonti hanno riferito anche della presenza di una modesta fuoriuscita di sangue dal naso, ma questo elemento, da solo, non consente di stabilire l’origine del decesso.

La causa della morte non è stata ancora accertata ufficialmente. Per arrivare a una conclusione sono necessari gli esiti degli approfondimenti medico-legali e delle analisi tossicologiche. Alcuni campioni biologici sono stati inviati a un laboratorio di Tirana: i risultati dovranno contribuire a chiarire che cosa sia accaduto alla giovane madre.

Le autorità, secondo quanto riportato dai media locali, non avrebbero finora individuato elementi riconducibili a un’attività criminale. Le indagini restano tuttavia aperte sul piano degli accertamenti necessari a ricostruire le circostanze della morte.

La famiglia in attesa di risposte, fissati i funerali in Scozia

La notizia ha raggiunto anche il Regno Unito, dove viveva la giovane. L’ambasciata britannica a Tirana è stata informata dell’accaduto e si è attivata per i contatti con i familiari e per le procedure successive.

Un primo segnale pubblico del dolore dei suoi cari è arrivato attraverso un annuncio diffuso il 23 ottobre da un’agenzia funebre. Il testo ricorda Ferne come una madre, una figlia e una sorella «amata e stimata», oltre che come «un’ottima amica per moltissime altre persone».

I funerali sono stati annunciati per il 6 novembre a Fife, la regione scozzese da cui proveniva.

Resta, intanto, la domanda principale: che cosa ha provocato la morte di una donna di appena 25 anni, arrivata in Albania per trascorrere qualche giorno con la figlia? Saranno gli esami medico-legali e tossicologici a fornire gli elementi necessari per una risposta. Fino ad allora, l’ipotesi di un infarto rimane una possibilità al vaglio degli accertamenti, non una causa del decesso definitivamente stabilita.