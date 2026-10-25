Manuela Arcuri e il rapporto con il principe Pallavicino, la frase che accende il gossip a Verissimo

Manuela Arcuri e il principe Pallavicino



Dai viaggi insieme al rapporto nato nella fondazione, fino alla risposta sul futuro che lascia aperto uno spiraglio

«Mai dire mai». Bastano tre parole a riaccendere la curiosità intorno a Manuela Arcuri e al principe Domenico Antonio Pallavicino. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 25 ottobre, l’attrice ha raccontato per la prima volta in televisione il rapporto con l’uomo che da settimane è al centro delle indiscrezioni sul suo conto. Una storia alimentata da alcune fotografie scattate a Montecarlo e da una differenza d’età che ha fatto discutere: 49 anni lei, 82 lui.

Ma è soprattutto la risposta data alla conduttrice sulla possibilità che un giorno possa nascere qualcosa di più a catturare l’attenzione. Arcuri non parla di un amore, ma non chiude la porta al futuro. Nel presente, precisa, tra loro c’è un’amicizia legata anche a un rapporto professionale che va avanti da oltre cinque anni.

Le foto di Montecarlo e quel gesto diventato un caso

Tutto è partito da alcuni scatti che ritraevano l’attrice e Pallavicino mentre si tenevano per mano a Montecarlo. Immagini rilanciate online e interpretate come un possibile indizio sentimentale, fino a far circolare voci su un eventuale matrimonio già programmato per dicembre.

Arcuri, davanti a Silvia Toffanin, ha spiegato di essere rimasta sorpresa dalla ricostruzione nata attorno a quelle fotografie. «A me sembra abbiano costruito una storia su delle foto innocenti dove non c’è mai stata una dichiarazione, nessun fidanzamento o matrimonio. È semplicemente una mano», ha raccontato.

Per l’attrice, dunque, un gesto di vicinanza è diventato il punto di partenza per ipotesi che, a suo giudizio, sono andate ben oltre quanto realmente accaduto. Da qui la scelta di chiarire in televisione quale sia oggi la natura del legame con il principe.

«È un principe di nome e di fatto»: il rapporto con Pallavicino

La conoscenza tra i due dura da più di cinque anni ed è legata alla Fondazione Pallavicino, per la quale Arcuri lavora come testimonial e immagine. Un rapporto professionale che, con il tempo, si è accompagnato a una stima personale.

L’attrice descrive Pallavicino come un uomo colto, saggio e discreto, capace di darle consigli e di condividere con lei momenti di leggerezza. Anche i viaggi fatti insieme, ha precisato, erano legati al lavoro.

«Lui per me è un amico, si è sempre comportato bene in maniera discreta, è un principe di nome e di fatto», ha detto Arcuri, sottolineando la correttezza con cui si sarebbe sempre rapportato a lei. Parole che restituiscono l’importanza della loro frequentazione, senza però trasformarla in una relazione sentimentale.

Gli attacchi sui social e la voce del matrimonio a dicembre

A ferire l’attrice non sono state soltanto le indiscrezioni, ma anche le reazioni comparse sui social. Arcuri ha raccontato di essersi ritrovata, da un giorno all’altro, a leggere notizie su un presunto matrimonio con Pallavicino.

«Io capisco di essere un personaggio pubblico ma hanno ricamato troppo da delle semplici foto», ha spiegato, lamentando commenti che considera eccessivi e offensivi, rivolti sia a lei sia al principe.

La vicenda ha riportato al centro anche il tema della differenza d’età. Su questo punto Arcuri ha osservato che ciascuno è libero di fare le proprie scelte, precisando però che il discorso non descrive la sua situazione attuale. Tra lei e Pallavicino, almeno per quanto la riguarda, non c’è una storia d’amore.

La domanda di Silvia Toffanin: «Potrebbe succedere in futuro?»

È nel finale dell’intervista che arriva la risposta destinata a far parlare. Toffanin le chiede se, un giorno, potrebbe innamorarsi del principe. Arcuri non dà una risposta definitiva sul futuro: «Mai dire mai nella mia vita, al momento non è così».

Subito dopo, riporta il discorso al presente: Pallavicino è una persona che stima, ma è anche il suo datore di lavoro. E quando la conduttrice le domanda se lui possa provare qualcosa per lei, l’attrice lascia la questione aperta: «Dovete chiederlo a lui. Magari ha un debole sì, è un uomo».

Una frase che non rappresenta una conferma dei sentimenti del principe, ma aggiunge un dettaglio alla conversazione televisiva. Arcuri, infatti, ribadisce che oggi non vede le basi per una relazione e di non aver nemmeno immaginato un possibile amore tra loro.

Il punto fermo resta l’amicizia; il futuro, invece, è affidato a quel «mai dire mai» pronunciato a Verissimo. Ed è proprio questa apertura, accompagnata dalla stima dichiarata per Pallavicino, a lasciare spazio alla curiosità del pubblico.