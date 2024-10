Fontanarosa, bimba di 10 anni travolta e uccisa dal cancello: il disperato intervento del sindaco

Una bambina di dieci anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dal pesante cancello in ferro dell’abitazione.

La bambina è stata travolta da un pesante cancello tra Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio provincia di Avellino, in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca. I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina è deceduta a causa delle gravi ferite a organi vitali. Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale. Indagini sono state avviate dai carabinieri per ricostruire la dinamica.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Fontanarosa, Giuseppe Pescatore, che è medico rianimatore. Il primo cittadino ha provveduto ad intubare la ragazzina nella speranza che il cuore di Francesca tornasse a battere. “Sono stato chiamato a rianimare piccoli di un anno, di quattro, ma quella di stasera per me è come una sconfitta” – ha raccontato affranto.

Il sindaco Giuseppe Pescatore è medico rianimatore ed è stato tra i primi a soccorrere la ragazzina

Il sindaco conosceva benissimo la famiglia D’Arienzo ed ha ricordato come la figlia di 5 anni spesso dava la mano a Francesca. La ragazzina frequentava l’istituto comprensivo “Luigi Di Prisco”. L’intero comune di Fontanarosa si è stretta intorno alla famiglia della bimba vittima di un atroce destino. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l’improvviso cedimento del cancello.