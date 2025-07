Tragedia a Ibiza, Francesca Ariazzi muore a 36 anni per un infarto: polemiche sui soccorsi

Francesca Ariazzi

Cosa è successo a Francesca Ariazzi nel porto di Ibiza?

Francesca Ariazzi, 36 anni, originaria della provincia di Brescia e dipendente di banca, si è spenta dopo cinque giorni di ricovero in ospedale a Ibiza. Era lì in vacanza con un gruppo di amiche, e il 19 luglio si trovava al porto dell’isola, in attesa del traghetto per Formentera, quando si è sentita male. Ha perso conoscenza e, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto in ospedale, non si è più ripresa. Il decesso è avvenuto cinque giorni dopo, gettando nello sconforto la famiglia, che si sta ora occupando del rimpatrio delle ceneri, dopo la cremazione fissata per il 26 luglio.

‘L’ambulanza è arrivata dopo 13 minuti’

Secondo la versione ufficiale dei servizi sanitari delle Baleari, il primo allarme è stato lanciato per “una persona soggetta a convulsioni” al porto. La prima ambulanza, dotata di supporto vitale di base, è partita poco dopo, ma ci ha messo circa 13 minuti a giungere sul posto. Tuttavia, una seconda chiamata, giunta 12 minuti dopo la partenza del primo mezzo, segnalava che la donna non respirava più. È così scattato il protocollo per arresto cardiaco, con l’invio immediato di una seconda ambulanza dotata di supporto avanzato. Quest’ultima è arrivata quattro minuti dopo la nuova segnalazione, affiancando la prima sul posto.

Ha atteso oltre 40 minuti prima del ricovero?

Il Giornale di Brescia ha raccolto la versione della famiglia, secondo la quale i soccorsi avrebbero impiegato almeno 40 minuti tra chiamata e arrivo effettivo in ospedale. Questo ritardo – in un contesto di emergenza cardiaca – potrebbe aver compromesso le speranze di sopravvivenza. La stessa famiglia si è mostrata amareggiata per il presunto ritardo e sta ora aspettando la documentazione ufficiale dal consolato italiano a Barcellona per il rientro delle ceneri in patria.

Chi era Francesca Ariazzi

Francesca era una giovane donna conosciuta e benvoluta nel suo contesto professionale e sociale. Lavorava in banca e aveva deciso di trascorrere una vacanza rilassante tra Ibiza e Formentera con alcune amiche. Il malore è arrivato proprio al termine della vacanza, mentre stava per salire sul traghetto per tornare verso l’Italia. Testimoni hanno raccontato che la giovane si è accasciata a terra all’improvviso, tra lo sgomento delle persone presenti.

La famiglia ha disposto la cremazione

La cremazione avverrà sabato 26 luglio a Ibiza. I familiari hanno espresso la volontà di riportare le ceneri in Italia il prima possibile. “Stiamo aspettando la documentazione dal consolato di Barcellona”, hanno dichiarato, visibilmente provati dal dolore e dalle difficoltà burocratiche. La morte di Francesca, che ha colpito profondamente la comunità bresciana, ha riacceso il dibattito sulla prontezza dei soccorsi nelle località turistiche, in particolare in situazioni che coinvolgono turisti stranieri.