Francesco Scaramella, il 57enne barbiere investito e ucciso a Roma: trovato pirata della strada

Francesco Scaramella travolto e ucciso a Roma

É stato rintracciato dalla polizia locale l’uomo al volante dell’auto che ha travolto e ucciso un uomo di 57 anni, Francesco Scaramella, in via Monte Cervialto, a Roma. Gli agenti del II Gruppo Parioli sono riusciti a risalire al veicolo e al conducente.

Francesco Scaramella travolto a pochi passi dal suo salone, individuato l’investitore

L’auto pirata è una Range Rover di colore nero che è stato individuato in via Santa Maria della Speranza nei pressi dell’abitazione del conducente, un 39enne italiano, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo, dopo l’investimento, si è allontanato senza prestare soccorso al pedone, morto a causa dell’impatto. L’automobilista, portato negli uffici del Gruppo di viale Parioli, è stato poi denunciato.

‘Una persona perbene’

Il dramma si è verificato intorno alle 21:00 di giovedì 27 febbraio in zona Monte Sacro. Il 57enne Francesco Scaramella stava attraversando la strada in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 182, quando è stato travolto dal Suv. L’uomo è molto conosciuto. Era lo storico barbiere di Monte Sacro ed aveva il suo salone proprio in via Monte Cervialto 185, a pochi metri dal luogo della tragedia. “Siamo scossi. Lo conoscevo, era una persona perbene” – ha riferito un commerciante amico.