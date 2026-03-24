‘Al mio funerale fate festa’: l’ultimo desiderio di Francesco Guerrera commuove San Giovanni Valdarno

Francesco Guerrera

San Giovanni Valdarno, l’addio che diventa festa

“Fate una bella festa nel giorno del mio funerale”. Non è una provocazione, ma l’ultima volontà di Francesco Guerrera, scomparso a soli 54 anni dopo una malattia fulminante. Un messaggio che oggi risuona come un invito a vivere, più che a piangere.

Chi era Francesco Guerrera e perché la sua storia sta emozionando tutti?

Francesco Guerrera era molto più di un ristoratore. Era il cuore pulsante del locale di famiglia, “Da Giovannino”, nel centro storico di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Un luogo che per lui non era solo lavoro, ma identità, comunità, vita quotidiana.

Fino a Capodanno era dietro ai fornelli e tra i tavoli, poi la diagnosi: una malattia incurabile, già in fase avanzata. Da quel momento, il tempo si è contratto, ma non lo spirito.

Secondo il racconto della sorella Francesca, Francesco ha affrontato le ultime settimane con una lucidità disarmante. Nessun cedimento, nessuna disperazione. Al contrario: era lui a incoraggiare gli altri.

Il suo desiderio è stato chiaro, quasi spiazzante per la cultura italiana del lutto: niente lacrime, niente silenzi pesanti. Solo sorrisi, brindisi e condivisione.

“Se qualcuno non ride, vengo io a tirarlo per i piedi”, avrebbe detto con la sua ironia. Una frase che racchiude tutto il suo approccio alla vita: leggero, ma profondamente autentico.

Un’impostazione che richiama tradizioni più diffuse in altri Paesi, dove il funerale diventa celebrazione della vita, più che momento di dolore.

Come si svolgerà il funerale-festa?

Mercoledì 25 marzo a San Giovanni Valdarno si terrà la cerimonia funebre nella chiesa di San Lorenzo, nel cuore della cittadina. Subito dopo, amici e parenti si sposteranno nel ristorante di famiglia.

Qui, tra i tavoli che Francesco ha vissuto per tutta la vita, si terrà un buffet. Non una commemorazione formale, ma un momento conviviale, proprio come lui avrebbe voluto.

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli, seguendo le sue indicazioni. Persino le spese erano già state previste dallo stesso Francesco, che aveva pensato anche a questo.

Il legame con la famiglia e il ristorante “Da Giovannino”

Il rapporto con la sorella Francesca era profondissimo, rafforzato ulteriormente dopo la morte del padre durante il Covid. Insieme avevano portato avanti il ristorante, condividendo responsabilità e sacrifici.

“Per lui sono sempre stata la sua sorellina”, racconta Francesca. Un legame che oggi si traduce nella volontà di rispettare fino in fondo il suo ultimo desiderio.

Il ristorante “Da Giovannino” non è solo il luogo della festa, ma il simbolo di tutto ciò che Francesco era: accoglienza, lavoro, passione.

Una lezione di vita (e di morte) fuori dagli schemi

La storia di Francesco Guerrera colpisce perché rompe un tabù culturale. In Italia, il lutto è spesso associato a compostezza e dolore trattenuto. Qui, invece, c’è spazio per la celebrazione.

Non è superficialità, ma una scelta consapevole: trasformare l’addio in un momento di gratitudine.

Francesco, anche di fronte alla fine, ha mantenuto il controllo della narrazione della propria vita. Ha deciso come essere ricordato: con un sorriso.