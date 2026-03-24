Bimbo di 4 anni salva la mamma: la telefonata che evita la tragedia da monossido ad Adria

Provvidenziale la telefonata del bimbo ai soccorsi

Adria, la telefonata che cambia tutto

Può una voce infantile diventare la linea sottile tra la vita e la morte? Ad Adria, in provincia di Rovigo, la risposta è sì. Un bambino di appena quattro anni ha avuto il sangue freddo di rispondere al telefono e, con parole semplici ma decisive, ha permesso ai soccorritori di salvare la madre, priva di sensi a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

L’allarme partito dal datore di lavoro: cosa è successo?

Tutto ha inizio con un’assenza sospetta. La donna non si presenta al lavoro e non risponde alle chiamate. Il datore di lavoro, insospettito, decide di contattare il 118. Una scelta che si rivelerà cruciale.

Gli operatori del Suem 118 avviano immediatamente le verifiche e tentano di mettersi in contatto con la donna. Ma dall’altra parte del telefono non risponde lei. A sollevare la cornetta è il figlio di quattro anni.

Una situazione che potrebbe sembrare ingestibile si trasforma in una straordinaria dimostrazione di professionalità e sangue freddo.

Il dialogo decisivo con il bambino: come è stata salvata la madre?

L’infermiera della centrale operativa riesce a instaurare un dialogo con il piccolo. Nessun panico, nessuna confusione: solo domande semplici, calibrate, pensate per un interlocutore così giovane.

Dalle risposte del bambino emerge un quadro drammatico: la madre è riversa a terra, immobile, priva di sensi. A quel punto non c’è più tempo da perdere.

Grazie alle indicazioni del piccolo, i sanitari comprendono subito la gravità della situazione. L’intuizione è corretta: si tratta di un possibile caso di intossicazione da monossido di carbonio, un killer silenzioso che agisce senza lasciare scampo se non si interviene in tempo.

Intervento immediato: Suem e Vigili del fuoco evitano la tragedia

Scatta l’operazione di emergenza. Sul posto arrivano rapidamente i soccorritori del Suem 118 insieme ai Vigili del fuoco, che mettono in sicurezza l’abitazione.

L’ambiente domestico viene bonificato e la donna viene soccorsa in condizioni critiche ma ancora recuperabili. Il bambino, fortunatamente illeso, viene preso in carico insieme alla madre.

Entrambi vengono trasportati in ospedale. Il tempismo si rivela determinante: poche decine di minuti in più avrebbero potuto trasformare questa storia in una tragedia.

Monossido di carbonio: perché è così pericoloso?

Il monossido di carbonio è un gas invisibile, inodore e letale. Si sviluppa da combustioni incomplete, spesso in ambienti chiusi e poco ventilati. Proprio per questo è difficile da individuare senza strumenti adeguati.

I sintomi iniziali possono essere confusi con un malessere comune: mal di testa, nausea, vertigini. Poi, rapidamente, si arriva alla perdita di coscienza. È quello che è accaduto alla donna di Adria.

Questo episodio riporta al centro dell’attenzione l’importanza della prevenzione e dei rilevatori domestici di monossido.

Il ruolo decisivo della Centrale operativa: professionalità e umanità

A fare la differenza non è stato solo il coraggio inconsapevole del bambino, ma anche l’altissimo livello di preparazione degli operatori del Suem 118.

Gestire una chiamata con un bambino così piccolo richiede competenze comunicative straordinarie, oltre a lucidità e rapidità decisionale. L’infermiera è riuscita a trasformare un momento di caos in una fonte di informazioni vitali.

Un intervento che dimostra quanto la sanità territoriale, quando funziona, possa davvero salvare vite.

Un lieto fine che insegna qualcosa

Madre e figlio stanno bene. Una storia che poteva finire nel peggiore dei modi si è trasformata in un racconto di coraggio, prontezza e umanità.

Il Direttore Generale dell’Aulss 5 Polesana ha voluto sottolineare l’eccezionale lavoro degli operatori: un riconoscimento che va ben oltre la routine, perché qui si parla di vite salvate grazie a competenza e dedizione.

E in mezzo a tutto questo, resta la figura di un bambino di quattro anni. Piccolo, sì. Ma capace, senza saperlo, di fare la cosa giusta al momento giusto.