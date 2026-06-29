Gemelline di 15 mesi trovate morte nei lettini: i fratellini erano tutti disidratati, fermati mamma e papà

Le gemelline trovate morte nel loro lettino a Beuvrages

Le due bambine sono state trovate senza vita nella loro casa di Beuvrages

Una casa trasformata improvvisamente nel teatro di una tragedia. È accaduto a Beuvrages, vicino a Valenciennes, nel nord della Francia, dove due sorelle gemelle di appena 15 mesi sono state trovate morte nei loro lettini. L’ipotesi investigativa che emerge nelle prime ore è drammatica: le bambine potrebbero essere decedute per una grave disidratazione.

La Procura ha disposto il fermo dei genitori, di 35 e 32 anni, mentre gli investigatori cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

La chiamata ai soccorsi e la scoperta dei corpi

L’allarme è stato lanciato dagli stessi genitori nella tarda mattinata di lunedì. Ai soccorritori hanno raccontato di aver trovato le due figlie prive di sensi nei rispettivi lettini.

Quando i sanitari sono arrivati nell’abitazione di Rue Léonard-de-Vinci, però, non c’era ormai più nulla da fare: le piccole erano morte già da diverse ore.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale dello SMUR di Valenciennes, polizia nazionale, municipale e gli specialisti della Scientifica, rimasti nell’abitazione per gran parte della giornata.

Anche gli altri quattro figli erano disidratati

Durante gli accertamenti è emerso un altro elemento che ha aggravato il quadro investigativo.

Nella casa erano presenti anche gli altri quattro figli della coppia, di 3, 4, 5 e 6 anni.

I bambini sono stati trasportati immediatamente in ospedale perché presentavano segni di disidratazione. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, non sarebbero in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno cercando di capire da quanto tempo le condizioni dei minori fossero compromesse.

L’ipotesi della Procura: sotto accusa la mancanza di cure

Secondo le prime ricostruzioni, la madre avrebbe messo a dormire le due gemelle intorno alle 19 di domenica sera, tornando nella loro cameretta soltanto molte ore dopo.

La Procura di Valenciennes ha aperto un’inchiesta per privazione di cure nei confronti di minori di 15 anni.

L’autopsia, già disposta per le prossime ore, dovrà stabilire le cause esatte della morte e verificare se il decesso sia effettivamente riconducibile a una grave disidratazione, ipotesi sulla quale gli investigatori stanno concentrando gli accertamenti.

Secondo quanto riferito dalla magistratura, la famiglia non risultava seguita dai servizi sociali e i genitori non avevano precedenti penali.

Un intero quartiere sotto choc

La tragedia ha sconvolto i residenti del piccolo comune francese.

La famiglia si era trasferita nell’abitazione appena due mesi fa e, secondo diversi vicini, nulla aveva mai lasciato immaginare una situazione tanto drammatica.

«I loro bambini giocavano con i nostri. Non avremmo mai pensato potesse accadere una cosa simile», racconta un residente.

Anche il sindaco Ali Benyahia, presente sul posto insieme ad alcuni amministratori comunali, è apparso profondamente provato dall’accaduto e ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Nel frattempo i due genitori restano in stato di fermo, mentre gli investigatori attendono gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti medico-legali, fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita delle due bambine e chiarire eventuali responsabilità.