Due fratellini trovati morti nell’auto di famiglia: la pista degli investigatori dopo la tragedia durante il caldo record

Il luogo della tragedia

Il dramma a Carpentras, nel sud della Francia: i bambini di 2 e 4 anni erano in arresto cardiaco

Una tragedia che ha sconvolto un intero quartiere e che arriva mentre la Francia è stretta nella morsa di un’ondata di caldo eccezionale. Due fratellini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all’interno dell’auto di famiglia, parcheggiata nel garage della loro abitazione a Carpentras, nel dipartimento di Vaucluse, nel sud-est del Paese.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, dopo l’allarme lanciato poco dopo le 13, i due bambini erano già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della vicenda, ma al momento gli investigatori seguono una pista ritenuta prioritaria.

La pista del caldo estremo e l’indagine per omicidio colposo

Secondo la procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, le cause della morte non sono ancora state accertate, ma l’ipotesi principale è che il decesso sia collegato alle temperature eccezionalmente elevate registrate in queste ore.

Nella zona erano attesi 39 gradi, mentre gran parte della Francia è interessata da un’ondata di calore senza precedenti. Oltre cinquanta dipartimenti sono stati posti in allerta rossa e, secondo Météo-France, oltre il 90% della popolazione sta affrontando temperature eccezionali.

Per avere certezze bisognerà attendere l’autopsia, disposta dalla magistratura e prevista presso l’Istituto di medicina legale di Nîmes.

La madre dei bambini era presente in casa al momento dell’incidente. È stata soccorsa dai vigili del fuoco. “Date le sue condizioni, non è stato ancora effettuato alcun interrogatorio “, ha dichiarato il magistrato. È stata aperta un’indagine preliminare per “omicidio colposo”.

Come sarebbero finiti nell’auto

Le prime ricostruzioni indicano che i due bambini sarebbero saliti da soli nell’auto, probabilmente mentre la madre, una donna di 33 anni, era rientrata dalla spesa.

Per motivi ancora da chiarire, sarebbero rimasti intrappolati all’interno del veicolo, senza riuscire a uscire.

Gli investigatori stanno cercando di stabilire per quanto tempo siano rimasti nell’abitacolo e come sia stato possibile che nessuno si accorgesse della loro presenza.

La madre, profondamente sotto shock, è stata affidata ai sanitari e, secondo quanto riferito dalla Procura, non è stata ancora ascoltata dagli investigatori.

Il dolore del quartiere: «Li sentivamo giocare ogni giorno»

La tragedia si è consumata nel quartiere residenziale di Bois de l’Ubac, dove molte famiglie si conoscono da anni.

Una vicina, madre di sei figli, ha raccontato ai media francesi di aver visto arrivare ambulanze e vigili del fuoco.

«Sono sconvolta. Li sentivamo spesso giocare. Erano bambini pieni di vita», ha raccontato, descrivendo il clima di incredulità che ha travolto la zona.

Anche il sindaco di Carpentras, Hervé de Lépinau, ha espresso il proprio cordoglio, definendo quanto accaduto una tragedia che richiama tutti alla massima prudenza nei confronti dei più piccoli durante i periodi di caldo estremo.

La Francia nella morsa del caldo record

La morte dei due fratellini arriva mentre la Francia affronta una delle ondate di calore più intense degli ultimi decenni.

Secondo Météo-France, si tratta di un episodio paragonabile, per intensità, a quello dell’estate del 2003, che provocò quasi 15 mila vittime nel Paese.

Nei giorni scorsi le autorità hanno disposto l’allerta rossa in 54 dipartimenti, chiudendo scuole e adottando misure straordinarie per limitare i rischi legati alle temperature estreme.

A Carpentras il sindaco aveva già deciso di sospendere le lezioni nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie proprio a causa del caldo previsto.

Nelle stesse ore, secondo le autorità francesi, tre anziani sono morti nelle loro abitazioni per le conseguenze delle alte temperature, mentre almeno 13 persone hanno perso la vita per annegamento durante il fine settimana, in episodi distinti.

L’inchiesta dovrà ora stabilire con precisione cosa sia accaduto nell’abitazione di Carpentras e se il caldo sia stato la causa diretta della morte dei due bambini. Nel frattempo, la vicenda riporta l’attenzione sui rischi che le temperature estreme possono rappresentare, soprattutto per i più piccoli, anche quando il veicolo si trova parcheggiato all’interno di un’abitazione.