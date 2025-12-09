Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Genova, 12enne travolto da ambulanza davanti a scuola: trauma cranico gravissimo, città in ansia

DiRedazione

Pubblicato: 9 Dic, 2025 - ore: 17:15 #ambulanza, #Genova, #incidente, #scuola
Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza si intravvedono le luci dell'ambulanza che ha investito il ragazzino a GenovaDalle immagini delle videocamere di sorveglianza si intravvedono le luci dell'ambulanza che ha investito il ragazzino a Genova

L’incidente all’ingresso della scuola: sirene accese e attraversamento pedonale

Erano da poco passate le 7:30 quando via Archimede, una delle arterie del quartiere residenziale di Genova, si è trasformata nel punto esatto in cui routine e urgenza si sono scontrate. Il 12enne stava attraversando la strada, a pochi metri dall’ingresso della scuola media che frequenta, proprio mentre un’ambulanza del 118, con lampeggianti e sirene attive, procedeva verso l’ospedale trasportando un paziente intubato in emergenza. La dinamica, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, si sarebbe consumata in prossimità delle strisce pedonali: l’urto è stato improvviso e violentissimo, al punto da sbalzare il giovane per alcuni metri.

Le condizioni al Gaslini: quadro complesso, monitoraggio continuo

L’impatto ha provocato al ragazzo un politrauma severo, con fratture multiple scomposte e, soprattutto, un trauma cranico ritenuto di particolare gravità. Intubato dai sanitari sul posto, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, dove l’équipe neurochirurgica e intensivistica lo ha preso in carico immediatamente. Il bollettino diffuso dalla direzione sanitaria parla di condizioni “emodinamicamente stabili”, ma la prognosi resta strettamente riservata, data la delicatezza della situazione clinica e la necessità di un monitoraggio neurologico avanzato e prolungato.

L'ambulanza e gli effetti personali del dodicenne travolto a Genova
L’ambulanza e gli effetti personali del dodicenne travolto a Genova

Cauto ottimismo: non sarebbe in pericolo di vita

Nonostante il quadro complessivo sia definito “estremamente complesso”, filtra un cauto spiraglio. L’ospedale precisa che il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma le prossime ore saranno determinanti per valutare eventuali interventi chirurgici e l’evoluzione del trauma cranico. L’équipe specializzata della terapia intensiva pediatrica segue costantemente parametri vitali e risposta neurologica, in attesa di compiere, se necessario, ulteriori accertamenti radiologici e neurodiagnostici.

Sull’ambulanza c’era una donna di 92 anni che veniva trasportata dall’ambulanza in codice giallo verso il Galliera per problemi respiratori, dalla sua casa di Staglieno. È stata trasportata su un’altra ambulanza e portata all’ospedale di Carignano dove già era diretta. Il codice non è variato.

Indagini sulla dinamica: responsabilità e tempi di intervento

La polizia locale ha avviato immediatamente l’inchiesta tecnico-stradale per chiarire l’esatta dinamica e verificare se vi siano responsabilità riconducibili alla velocità del mezzo di soccorso o all’attraversamento del minore. In casi di transito in emergenza, il codice impone agli operatori sanitari di procedere con prudenza, nonostante la priorità assoluta legata al trasporto del paziente a bordo. Le telecamere della zona e le testimonianze degli altri genitori presenti potranno contribuire a delineare quanto accaduto nei secondi precedenti all’impatto.

Le parole della sindaca: “Gli arrivi l’abbraccio della città”

La sindaca Silvia Salis ha espresso pubblicamente la vicinanza della città al bambino e alla sua famiglia, definendo l’accaduto “un bruttissimo incidente che ci tocca come comunità”. La prima cittadina ha sentito telefonicamente la madre del 12enne, assicurando supporto istituzionale e umano. Nessuna dichiarazione tecnica, solo un messaggio semplice, diretto, materno: “Mi stringo a lei e a suo figlio. Siamo tutti con loro”.

Una comunità sospesa tra paura e speranza

Tra i cancelli della scuola, le chat dei genitori e l’ingresso del Gaslini, Genova oggi trattiene il respiro. L’incidente che ha interrotto una mattina come tante apre interrogativi, riaccende i riflettori su sicurezza stradale e attraversamenti davanti agli istituti, ma soprattutto chiede silenzio, attesa e rispetto per il percorso clinico di un bambino che lotta, assistito da una struttura pediatrica tra le migliori del Paese.

Se vuoi, posso preparare card social e notifica push per le breaking news con eventuale nuovo bollettino medico nelle prossime ore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

David Rossi, la perizia ribalta tutto: ‘Trattenuto fuori dalla finestra e poi lasciato cadere’

Dic 9, 2025 Redazione
Attualità

Nuovo terremoto in Irpinia di magnitudo 3, l’epicentro è ancora Montefredane: paura in Campania

Dic 9, 2025 Redazione
Attualità

Tiegan muore per il “chroming” a 13 anni: l’allarme del padre contro le challenge social che uccidono

Dic 8, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Genova, 12enne travolto da ambulanza davanti a scuola: trauma cranico gravissimo, città in ansia

Attualità

David Rossi, la perizia ribalta tutto: ‘Trattenuto fuori dalla finestra e poi lasciato cadere’

Salute

Ospedali, la classifica di Agenas: chi sono i 15 migliori d’Italia e perché il divario Nord-Sud resta una voragine

Gossip e TV

Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025 e perché la semifinale è esplosa su “Padre Chirurgo”

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.