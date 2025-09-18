Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla scuola De Amicis a Voltri

Il bambino è ricoverato al Gaslini di Genova

Voltri, la caduta del bambino da una finestra del secondo piano

Erano da poco passate le 12 di oggi quando, nel quartiere di Voltri (Genova), un bimbo di soli 7 anni è precipitato da una finestra del secondo piano della scuola De Amicis. L’impatto, da circa sei metri d’altezza, è stato devastante: il piccolo ha riportato ferite gravissime.

Una passante ha assistito alla scena e ha dato subito l’allarme, ma è stata colta da malore per lo shock ed è stata ricoverata al Villa Scassi.

Soccorsi immediati: ricoverato al Gaslini in prognosi riservata

Il bambino è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Gaslini, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. L’elisoccorso nei pressi del casello autostradale di Prà, e l’uscita è stata chiusa in entrambe le direzioni con gli automobilisti che hanno potuto servirsi dei caselli di Pegli o Arenzano. Successivamente è stata riaperta.

Le sue condizioni sono state definite “critiche” dai medici, che hanno rinviato ulteriori aggiornamenti a un prossimo bollettino.

Le indagini

La Polizia di Stato ha avviato accertamenti per capire come sia potuto accadere un episodio simile all’interno di un edificio scolastico. Non è chiaro se il bambino fosse rimasto incustodito o se si sia sporto accidentalmente dalla finestra.

Un testimone ha riferito di aver visto il piccolo cadere, ma la dinamica resta da chiarire.

Il ministro Valditara chiede ispezione

La vicenda ha immediatamente scosso le istituzioni. Il ministro Giuseppe Valditara ha chiesto un’ispezione nell’istituto da parte dell’Ufficio scolastico regionale

La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha parlato di “grandissima apprensione” e ha ringraziato soccorritori e medici.

Anche l’assessora comunale alla Scuola, Rita Bruzzone, si è recata sul posto per incontrare il personale scolastico e raccogliere informazioni.

Comunità in attesa

Genova segue con ansia l’evoluzione delle condizioni del bambino. Fuori dal Gaslini, parenti e conoscenti attendono notizie. La comunità scolastica di Voltri è sconvolta: insegnanti e genitori chiedono risposte sulla sicurezza delle strutture.

Un dramma che interroga la scuola

L’episodio apre interrogativi sulle misure di protezione nelle aule e negli edifici scolastici, specie in presenza di bambini così piccoli. Una tragedia che, al di là dell’emozione, richiede risposte rapide e concrete.