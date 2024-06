Giada Zanola, il fratello ai funerali: ‘Voglio ancora bene ad Andrea, dovrebbe dirmi cosa è successo’

“Voglio ancora bene ad Andrea, ma adesso dovrebbe dirmi lui cosa è successo. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso per capire se è stato lui o meno” – ha detto Daniel Zanola, il fratello di Giada, la 33enne bresciana uccisa dal compagno Andrea Favero che l’avrebbe gettata da una cavalcavia sull’autostrada A4.

Daniel Zanola si è rivolto ad Andrea Favero durante i funerali della sorella a Folzano

I funerali della donna si sono celebrati giovedì 6 giugno alla chiesa di Folzano, frazione di Brescia, dove Giada Zanola è cresciuta. Oltre ai familiari ed a tanti amici, è presente la sindaca di Brescia Laura Castelletti. “Era una ragazza dolcissima, mancherà” – ha detto invece Federica, la sorella di Giada, con la voce rotta dal dolore. “Dentro di noi c’è tanta rabbia” – ha riferito don Sergio Contessi che lo ha riconosciuto nell’omelia dei funerali di Giada Zanola, la 33enne uccisa dal compagno che l’ha lanciata da un cavalcavia sull’A4 a Vigonza, che si sono celebrati a Brescia.

“Carissima Giada, l’intera comunità di Folzano oggi ti accoglie e ti abbraccia. Tanti di noi in questo piccolo quartiere della periferia sud di Brescia ti hanno vista crescere, giocare, studiare, vivere amicizie, coltivare sogni” – – ha spiegato. “E ora, insieme ai tuoi familiari ci sentiamo come persi, costretti a deglutire un boccone molto, troppo amaro e che fa male Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare per te oggi un ‘rientro forzato’ come quello che ti ha appena coinvolta: dal Veneto che amavi, per via direttissima al Folzano che portavi nel cuore… ma che rientro è?”.

don Sergio Contessi: ‘Dentro di noi c’è tanta rabbia’

“Dentro di noi c’è rabbia, c’è la quasi pretesa che le cose dovrebbero andare diversamente; e poi c’è la mancanza di futuro, la speranza graffiata, i sogni infranti; forse più di tutto a farci male dentro c’è la morte stessa, che si è fatta ingiustamente vicina nello spegnersi drammatico della vita di Giada”.