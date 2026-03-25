Rapì neonata, Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi, attenuanti riconosciute: ‘Il marito l’ha perdonata’

Rosa Vespa e il marito Moses con la piccola Sofia durante la festa dopo il rapimento

Chi è Rosa Vespa e cosa è successo alla clinica Sacro Cuore di Cosenza?

Una storia che ha sconvolto l’Italia e che oggi trova un primo punto fermo giudiziario. Rosa Vespa, 52 anni, è stata condannata a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il sequestro di una neonata avvenuto il 21 gennaio 2025 nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza.

La donna riuscì a portare via la piccola Sofia fingendosi una puericultrice, in un’azione lucida e pianificata che ha lasciato sgomenta l’opinione pubblica. Una vicenda che mescola inganno, ossessione e una costruzione fittizia durata mesi.

La sentenza del Tribunale di Cosenza: perché 5 anni e 4 mesi?

A stabilire la condanna è stato il gip Letizia Benigno, al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determinando così una pena inferiore rispetto agli otto anni richiesti dal pm Antonio Bruno Tridico.

Un verdetto definito “equilibrato” dalle parti civili, mentre la difesa ha espresso soddisfazione per il mancato accoglimento della richiesta più severa dell’accusa.

Il piano di Rosa Vespa: nove mesi di bugie e una realtà costruita

Dietro il gesto si cela un elemento che rende il caso ancora più inquietante: una gravidanza completamente simulata per nove mesi.

Rosa Vespa aveva convinto familiari e marito, Omogo Moses Chidiebere, di essere incinta di un bambino, già chiamato “Ansel”. Un racconto costruito nei dettagli, culminato nella sera del rapimento.

Secondo gli inquirenti, il marito sarebbe stato totalmente all’oscuro della verità. La sua posizione, infatti, è destinata all’archiviazione.

Il blitz della Polizia: la scoperta choc nella casa di Castrolibero

La neonata è stata ritrovata poche ore dopo grazie a un intervento rapido della Polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione della coppia a Castrolibero, dove era in corso una festa.

La scena trovata dagli investigatori è apparsa surreale:

palloncini azzurri, fiocchi per un maschietto e la piccola Sofia vestita da bambino.

Un dettaglio che restituisce tutta la dimensione psicologica e simbolica della vicenda.

La perizia psichiatrica: Rosa Vespa era capace di intendere e volere?

Nel corso del procedimento, il giudice ha disposto una perizia psichiatrica. L’esito è stato netto: Rosa Vespa era pienamente capace di intendere e volere al momento del rapimento.

Un passaggio chiave che ha inciso direttamente sulla responsabilità penale e sulla determinazione della pena.

I risarcimenti e la reazione della famiglia della neonata

Il Tribunale ha disposto anche un risarcimento economico:

15 mila euro ai genitori della bambina

4 mila euro ciascuno ai nonni

Ma il denaro non cancella il trauma. Le parole della madre, Valeria Chiappetta, restano tra le più dure e significative:

“Non l’ho perdonata. Non ci ha mai chiesto scusa. Sarà difficile dimenticare”

Una ferita ancora aperta, che va ben oltre il processo.

Il perdono del marito e il silenzio dell’imputata

Diversa, invece, la posizione del marito della donna, che avrebbe scelto di perdonarla. Rosa Vespa, agli arresti domiciliari, non era presente in aula al momento della sentenza.

Un’assenza che pesa e che contribuisce ad alimentare interrogativi su una vicenda già carica di zone d’ombra.

Un caso destinato a restare nella memoria collettiva

Il caso Vespa non è solo cronaca giudiziaria. È una storia che tocca corde profonde:

il desiderio di maternità

la costruzione della realtà

i limiti tra verità e finzione

E soprattutto, il tema centrale della sicurezza nelle strutture sanitarie.

Una vicenda che continuerà a far discutere, anche oltre la sentenza.