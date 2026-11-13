Serpente spunta dal water e finisce sul pavimento a Castelfidardo: paura in casa, i vigili del fuoco non lo trovano più

Il serpente trovato in bagno a Castelfidardo

Il proprietario fotografa il rettile e chiama il 112, dalla prima immagine l’ipotesi di un giovane pitone reale

Un serpente che spunta improvvisamente dal water e scivola sul pavimento del bagno. Una scena da incubo, di quelle che sembrano appartenere soltanto alle leggende metropolitane, si è verificata la sera di giovedì 12 novembre in un appartamento di via Turati, a Castelfidardo, in provincia di Ancona.

Erano da poco passate le 20 quando il proprietario dell’abitazione, entrando in bagno, si è trovato davanti all’insolito intruso. Il rettile è emerso dal sanitario, sorprendendo l’uomo che, nonostante lo spavento, è riuscito a prendere il cellulare e a scattare una fotografia prima che l’animale sparisse.

Subito dopo ha chiamato il 112, segnalando quanto accaduto. Per evitare che il serpente potesse spostarsi nelle altre stanze, ha chiuso la porta del bagno e spalancato la finestra. Una precauzione che, tuttavia, non è bastata a consentire il recupero dell’animale.

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L’intervento dei vigili del fuoco e le ricerche nell’appartamento

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, arrivati nell’abitazione per verificare la situazione e individuare il rettile.

I pompieri hanno controllato inizialmente il bagno, per poi estendere l’ispezione al resto della casa. Le ricerche, però, si sono concluse senza esito: del serpente non c’era più alcuna traccia. L’animale potrebbe essersi allontanato prima dell’arrivo della squadra, facendo perdere le proprie tracce.

Resta da chiarire anche come sia riuscito a raggiungere il bagno e a comparire dal water. Tra le ipotesi c’è quella di un possibile passaggio attraverso la finestra lasciata aperta, ma non è stata accertata la dinamica dell’ingresso nell’abitazione. Non è stato neppure chiarito se il rettile sia riuscito a risalire attraverso le tubature o se abbia raggiunto il locale da un’altra via.

L’ipotesi del pitone reale: cosa sappiamo del serpente

Dalla fotografia scattata dal proprietario sarebbe emersa una prima ipotesi sull’identità dell’animale: potrebbe trattarsi di un giovane pitone reale, conosciuto anche con il nome inglese di ball python. Si tratta di un serpente originario dell’Africa, non velenoso e diffuso anche come animale da compagnia negli allevamenti in cattività.

Il pitone reale è una specie generalmente docile, ma la sua identificazione, sulla base di una sola immagine, resta per il momento preliminare. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con certezza di quale rettile si tratti.

L’episodio ha inevitabilmente riportato alla mente le storie, spesso considerate leggende urbane, di serpenti che risalgono gli scarichi dei servizi igienici. In questo caso, però, la fotografia scattata nell’appartamento di Castelfidardo documenta la presenza dell’animale, mentre il percorso seguito per arrivare fino al bagno rimane ancora un mistero.