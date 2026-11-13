Voleva chiamarsi Maicol, la madre racconta il dramma e gli ultimi istanti di vita: «Piangeva, non immaginavo»

Il dolore di Izabela per la scomparsa di Maicol, vittima di bullismo

Izabela rompe il silenzio: «Non voglio vendetta, cerco solo la verità», il dolore per la separazione dal fidanzato

«Non voglio vendetta, cerco solo la verità». È il messaggio che Izabela, madre di Viktoria Ludovica, la quindicenne di Roma Nord morta dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo, affida al Corriere della Sera e in tv a Dentro la Notizia. A distanza di giorni dalla tragedia, la donna ha deciso di raccontare gli ultimi momenti trascorsi con la figlia e il difficile periodo che, secondo il suo racconto, la ragazza stava attraversando.

Al centro delle sue parole c’è soprattutto il bullismo che avrebbe segnato la vita scolastica della quindicenne. «Era vittima di atti di bullismo. Spero che la sua morte svegli le coscienze dei ragazzi che lo hanno trattato male», ha dichiarato. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, per ricostruire il contesto personale e relazionale della giovane e verificare eventuali responsabilità.

La madre: «La classe le aveva voltato le spalle»

Izabela, 44 anni, originaria della Polonia ma in Italia da oltre quarant’anni, ricorda la figlia come una ragazza sensibile, con interessi e passioni, che negli ultimi tempi avrebbe attraversato momenti difficili anche a scuola.

Secondo il racconto della donna, la quindicenne era stata costretta persino a cambiare sezione dopo essersi trovata isolata dai compagni. «Le colpe, se così si possono chiamare, sono della classe che le aveva voltato le spalle», ha spiegato al quotidiano.

La madre ha voluto però escludere qualsiasi responsabilità del ragazzo con cui la figlia aveva una relazione. La sera precedente alla tragedia aveva scoperto che i due si erano lasciati. Un momento doloroso per la giovane, ma Izabela non ritiene che quella separazione possa spiegare da sola quanto accaduto.

L’ultima sera insieme: la cena, la chitarra e quel pianto in camera

Nel ricordo della donna riaffiorano dettagli quotidiani che rendono ancora più difficile accettare la perdita. La sera prima della tragedia la ragazza aveva cucinato per la famiglia, preparando riso e carne macinata. Poi si era dedicata alla chitarra, cercando di accordarla, fino a quando una corda si era rotta e lei aveva riso.

Dopo aver mangiato e chiacchierato con la madre, era andata nella propria camera. Izabela l’aveva sentita piangere.

«Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma lui non ha nessuna responsabilità: all’età di mia figlia è normale lasciarsi e cambiare», ha raccontato, riferendosi alla fine della relazione sentimentale.

La donna ha anche ricordato che negli ultimi tempi la figlia frequentava poco la scuola. Sono elementi che la Procura dovrà valutare nell’ambito degli accertamenti, senza anticipare conclusioni sulle cause della tragedia.

Il percorso di transizione e il sostegno della famiglia

Nel corso dell’intervista Izabela ha parlato anche del percorso di transizione di genere che la figlia desiderava intraprendere. La famiglia, ha spiegato, aveva dato il proprio consenso, accompagnando la ragazza nella volontà di affrontare un cambiamento importante.

«Avevamo dato il nostro assenso affinché intraprendesse il percorso verso il cambio di sesso, era il suo desiderio», ha riferito la madre, precisando che l’intenzione era quella di permetterle di conoscere tutte le conseguenze di una scelta complessa e di essere seguita nel tempo.

La donna ha raccontato anche la personalità della figlia, che aveva scelto il nome maschile Maicol in vista della transizione. La descrive come una persona piena di interessi: suonava, dipingeva, cantava, giocava a scacchi e parlava tre lingue.

«Talvolta era introversa, ma con chi si fidava si apriva, diventando come un bicchiere di cristallo: un po’ fragile, ma trasparente», ha detto.

L’appello della madre: «Spero che la sua morte svegli le coscienze»

Il pensiero di Izabela torna infine ai ragazzi che, secondo quanto raccontato, avrebbero isolato e trattato male la figlia. La donna non cerca vendetta e ha riferito di aver ricevuto le condoglianze anche dai genitori di alcuni compagni.

La sua richiesta è che quanto accaduto non venga dimenticato e spinga a riflettere sulle conseguenze del bullismo e dell’emarginazione. Intanto proseguono le indagini della Procura di Roma, chiamata a ricostruire ogni aspetto della vicenda e a verificare se la quindicenne abbia subito pressioni o comportamenti persecutori.

Per la famiglia resta il dolore per una perdita impossibile da colmare e il desiderio di ottenere risposte su ciò che è accaduto.