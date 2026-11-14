Grande Fratello Vip, Ilary Blasi attacca Selvaggia Lucarelli: «Difendi sempre i giovani», lei sbotta: «Vuoi litigare con me?»

Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi

Scontro in diretta durante la 18ª puntata dopo il caso della carne scongelata da Megan Ria

Nuovo confronto al vetriolo tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Durante la 18ª puntata, in onda venerdì 13 novembre, la discussione nata nella Casa per la gestione del cibo si è trasformata in un botta e risposta tra la conduttrice e l’opinionista. Al centro della contesa la difesa di Megan Ria, finita nel mirino di Andreas Muller dopo un errore nella conservazione degli alimenti.

Tutto è partito da un episodio avvenuto nella cucina del reality. La ballerina ha scongelato del pollo senza accorgersi che nel frigorifero c’erano anche diversi chili di carne di vitello, scongelata nei giorni precedenti e ormai da buttare. Un errore che ha provocato la reazione furiosa di Andreas, protagonista di un duro confronto con la giovane concorrente.

Quando la vicenda è stata ripresa in studio, Ilary ha invitato Megan a riconoscere le proprie responsabilità. Un passaggio sul quale è intervenuta immediatamente Lucarelli, convinta che la ragazza avesse già ammesso più volte la propria colpa e che le critiche ricevute fossero diventate eccessive.

Ilary Blasi mette in discussione l’imparzialità di Selvaggia

L’opinionista ha ricordato che Megan aveva ripetuto di aver sbagliato, sottolineando anche quanto possa essere complicato per una ragazza di vent’anni occuparsi della gestione di una cucina. «Se a vent’anni mi avessero dato la gestione di una cucina, io avrei fatto un disastro. Non mi sapevo fare nemmeno due uova alla loro età», ha osservato.

La considerazione ha provocato la replica della conduttrice, che ha contestato a Selvaggia Lucarelli un atteggiamento troppo indulgente nei confronti dei concorrenti più giovani. «Però tu difendi troppo i giovani, ma proprio troppo. Solo e sempre i giovani. Loro possono fare qualsiasi cosa che per te va sempre bene», ha affermato Blasi.

Una frecciata che ha spostato il confronto dal comportamento di Megan alla presunta parzialità dell’opinionista. Lucarelli ha provato a spiegare le ragioni del proprio intervento, chiamando in causa anche il modo in cui Andreas si era rivolto alla ballerina.

«Adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Abbiate pazienza. Andreas ha fatto la paternale a Megan per giorni, sta dicendo ai ragazzi che sono degli inetti perché non sanno conservare la carne. L’abbiamo capito, ma hanno vent’anni e possono sbagliare», ha replicato.

Selvaggia Lucarelli perde la pazienza: «Ma tu vuoi litigare con me?»

Il confronto si è fatto ancora più acceso quando Ilary ha insistito sulla necessità di non giustificare l’errore della concorrente. La giornalista ha allora allargato il discorso, sostenendo che nel reality l’attenzione e il sostegno del pubblico sembrerebbero concentrati soprattutto sui partecipanti più adulti.

«Ma tu vuoi litigare con me? Non ho capito bene», ha sbottato Lucarelli, prima di chiamare in causa anche l’altra opinionista, Cesara Buonamici: «Cesara difende sempre gli over, il pubblico sta votando in massa per gli over, ci sono tre finaliste che sono degli over. Vogliamo spendere due parole per i giovani? Oppure facciamo che tutto lo studio è dalla parte degli over? Poi per me non è un partito preso».

La tensione non si è esaurita con quel botta e risposta. Nel corso della diretta del GF Vip Night, Selvaggia è stata più volte inquadrata mentre guardava il cellulare, mentre la conduttrice proseguiva con gli appuntamenti e i saluti ai concorrenti.

Il momento più significativo è arrivato proprio alla chiusura della puntata. Salutando le due opinioniste, Blasi ha notato l’espressione contrariata della giornalista e le ha chiesto se fosse arrabbiata. Dopo aver inizialmente mantenuto lo sguardo sul telefono, Lucarelli ha risposto senza nascondere il proprio stato d’animo: «Se sono arrabbiata? Abbastanza, sì, abbastanza».

Il precedente

Non è la prima volta che le due protagoniste si punzecchiano in diretta. Già nella puntata precedente c’erano state divergenze sul giudizio espresso da Selvaggia nei confronti di Guendalina Tavassi, definita una bulla, con Ilary intervenuta per ridimensionare i toni. Questa volta, però, il confronto è diventato più personale e ha lasciato in evidenza una distanza tra la conduttrice e l’opinionista che potrebbe tornare al centro delle prossime puntate.