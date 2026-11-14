Racale, 16enne con disabilità psichica colpisce il padre con un martello mentre dorme: è gravissimo

Il 16enne è stato trasferito alll'ospedale Vito Fazzi di Lecce

Il 53enne colpito alla testa, la madre ha dato l’allarme e sarebbe riuscita a fermarlo

Un’aggressione nel cuore della notte, mentre il padre dormiva accanto alla moglie. Un ragazzo di 16 anni, affetto da una disabilità psichica, avrebbe impugnato un martello e colpito alla testa il genitore, un uomo di 53 anni, all’interno della loro abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 tra venerdì 13 e sabato 14 novembre a Racale, in provincia di Lecce.

A dare l’allarme è stata la madre del ragazzo, che si trovava a letto accanto al marito e sarebbe intervenuta riuscendo a bloccare il figlio. La donna ha quindi richiesto l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri, facendo scattare la macchina dell’emergenza.

Le condizioni del 53enne sono apparse subito estremamente gravi. Il personale del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Il 16enne trasferito in ospedale per una consulenza psichiatrica

Nell’abitazione sono arrivati i carabinieri della stazione di Racale e della compagnia di Casarano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Il martello utilizzato durante l’aggressione è stato recuperato e sottoposto a sequestro.

Il sedicenne, che presenta una disabilità psichica, è stato inizialmente accompagnato in caserma. Successivamente è stato trasferito in ospedale a Scorrano, dove dovrà essere sottoposto a una consulenza psichiatrica per valutare la sua situazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe entrato nella camera da letto dei genitori impugnando il martello e avrebbe colpito il padre mentre era ancora addormentato. La madre, presente al momento dell’aggressione, sarebbe riuscita a intervenire, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le indagini sul rapporto tra padre e figlio

Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura per i minorenni di Lecce. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dell’aggressione e le circostanze che l’hanno preceduta.

Tra gli elementi al vaglio ci sarebbero anche le tensioni che, secondo quanto riferito dalle prime informazioni, da tempo caratterizzavano il rapporto tra padre e figlio. Saranno gli accertamenti a stabilire se e in quale misura possano essere collegati a quanto accaduto nella notte.

Per la comunità di Racale si tratta di un nuovo episodio drammatico consumato tra le mura domestiche. Nel giugno 2025 il paese salentino era stato scosso dall’omicidio di una donna, uccisa dal figlio con un’accetta. Due vicende distinte, accomunate soltanto dal contesto familiare nel quale si sono verificate.

Resta intanto gravissimo il quadro clinico del padre, ricoverato al Vito Fazzi di Lecce, mentre proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.