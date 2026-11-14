Selvaggia Lucarelli sullo scontro con Ilary Blasi al GF Vip: «Mi sono stranita», la frecciata a Diaco

Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi

L’opinionista fa chiarezza su X

Selvaggia Lucarelli non archivia del tutto le tensioni con Ilary Blasi e, nel tornare sull’acceso confronto al Grande Fratello Vip, coglie l’occasione per lanciare anche una frecciata che sembra avere un altro destinatario: Pierluigi Diaco.

L’opinionista ha affidato a un lungo post pubblicato su X la propria ricostruzione del confronto andato in scena durante la puntata di venerdì 13 novembre, quando la discussione sulla gestione del cibo nella Casa e sulla difesa di Megan Ria si era trasformata in un botta e risposta tra lei e la conduttrice.

Una presa di posizione che chiarisce soprattutto come Lucarelli abbia vissuto quel momento, dopo aver ammesso in diretta di essere «abbastanza» arrabbiata. La giornalista prova a smorzare i toni anche se non mancano le punzecchiature. «Non è successo niente di che», è l’esordio del suo messaggio, nel quale precisa di non voler alimentare una polemica.

Il silenzio in puntata e la replica di Ilary: Perché non dovrei prendere le parti di qualcuno»

Lucarelli ha spiegato che il suo spazio di intervento durante la trasmissione è stato piuttosto limitato per esigenze di scaletta. In particolare, ha raccontato di aver preso la parola soltanto dopo un lungo periodo di silenzio: «Ho fatto pochissimi interventi e l’ultimo molto tardi dopo forse un’ora e mezzo di silenzio».

Quando è arrivato il suo turno, il confronto con Blasi si è concentrato sulla presunta parzialità dell’opinionista, accusata di difendere eccessivamente i concorrenti più giovani e di essere troppo severa con altri protagonisti della Casa, tra cui Marina, Andreas e Alex.

«Non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali», ha osservato la giornalista, rivendicando la possibilità di manifestare liberamente le proprie valutazioni. Lucarelli ha anche spiegato quale sarebbe, a suo giudizio, il senso del suo atteggiamento in questa edizione: «Il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali».

Una posizione che, secondo l’opinionista del GF Vip, non comporterebbe alcun vantaggio personale. La giornalista ha inoltre ricordato che una situazione simile si era già verificata nella puntata precedente, motivo per cui la nuova osservazione della conduttrice l’avrebbe infastidita.

«La conduttrice fa quel che le pare»: la precisazione sul rapporto con Ilary

Nel post, Lucarelli non nasconde di essersi irritata per il modo in cui è stato affrontato il tema della sua presunta imparzialità, ma evita di trasformare la vicenda in uno scontro personale con Blasi. Anzi, riconosce apertamente il ruolo della padrona di casa nella gestione della trasmissione.

«Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro», ha scritto, mettendo così un punto alla propria ricostruzione senza rinnegare il fastidio provato durante la diretta.

«Soldati umili servitori»: la stoccata a Pierluigi Diaco

«Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo», ha aggiunto con ironia, prendendo le distanze dalla rappresentazione di una rottura particolarmente clamorosa.

Nel post non è mancato un riferimento al caso che da giorni tiene banco. «Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umoreeeee».

Una battuta che sembra contenere una stoccata a Pierluigi Diaco, finito nella bufera per il caso Ravagnani e per i fuori onda segnalati proprio da Selvaggia Lucarelli .

Il conduttore di BellaMa’, dopo l’annuncio dell’indagine interna della Rai, aveva utilizzato un’affermazione simile a quella dell’opinionista durante la trasmissione dell’11 novembre, dichiarando: «Io sono un servitore della Rai» e aggiungendo: «Da soldato mi comporterò di conseguenza».