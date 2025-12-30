Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Tragedia a Salerno: giovane donna muore dopo la serata a cena con un amico, aperta un’inchiesta

DiRedazione

Pubblicato: 30 Dic, 2025 - ore: 18:31 #malore, #Napoli, #Salerno
L’ospedale Ruggi di SalernoL’ospedale Ruggi di Salerno

La 30enne napoletana ha accusato un malore improvviso in auto

Una serata trascorsa in compagnia si è trasformata in una tragedia improvvisa. Una donna di 30 anni, residente in provincia di Napoli, è morta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre dopo essere giunta in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Inutili i tentativi dei sanitari: all’arrivo in ospedale la giovane era già priva di vita.

La Procura di Salerno ha immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, affidando le indagini alla polizia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso finora, la giovane si trovava a Salerno per trascorrere la serata con un coetaneo del posto, conosciuto in precedenza sui social. Dopo aver cenato insieme in un locale della zona orientale della città, la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava in auto. A quel punto l’uomo ha tentato disperatamente di raggiungere il pronto soccorso, ma la corsa contro il tempo si è rivelata inutile.

All’arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha immediatamente fatto scattare le procedure previste in casi di morte improvvisa, soprattutto considerata la giovane età della vittima.

Autopsia e indagini in corso

Su disposizione della Procura, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. L’esame medico-legale, già eseguito, servirà a chiarire le cause del decesso, mentre gli accertamenti tossicologici e istologici forniranno elementi fondamentali per comprendere se all’origine della morte vi sia stato un malore improvviso, una patologia preesistente non diagnosticata o altre cause di natura medica.

Al momento, gli inquirenti escludono segni di violenza o responsabilità di terzi, ma mantengono il massimo riserbo in attesa dei risultati definitivi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Giallo intossicazione Pietracatella, nessun legame con il mulino: ‘Nessuna contaminazione’, la nuova ipotesi

Dic 30, 2025 Redazione
Attualità

Trovato il corpo della triatleta scomparsa in California: Erica Fox uccisa da uno squalo

Dic 30, 2025 Redazione
Attualità

Donna trovata morta a Milano: le immagini di via Paruta per darle un’identità, la presenza di un uomo

Dic 30, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Tragedia a Salerno: giovane donna muore dopo la serata a cena con un amico, aperta un’inchiesta

Gossip e TV

Alfonso Signorini, la Procura di Milano apre un fascicolo per violenza sessuale ed estorsione

Gossip e TV

Grande Fratello senza Signorini: corsa alla successione e nuovi nomi per la conduzione

Attualità

Giallo intossicazione Pietracatella, nessun legame con il mulino: ‘Nessuna contaminazione’, la nuova ipotesi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.