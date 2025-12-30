Tragedia a Salerno: giovane donna muore dopo la serata a cena con un amico, aperta un’inchiesta

L’ospedale Ruggi di Salerno

La 30enne napoletana ha accusato un malore improvviso in auto

Una serata trascorsa in compagnia si è trasformata in una tragedia improvvisa. Una donna di 30 anni, residente in provincia di Napoli, è morta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre dopo essere giunta in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Inutili i tentativi dei sanitari: all’arrivo in ospedale la giovane era già priva di vita.

La Procura di Salerno ha immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, affidando le indagini alla polizia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso finora, la giovane si trovava a Salerno per trascorrere la serata con un coetaneo del posto, conosciuto in precedenza sui social. Dopo aver cenato insieme in un locale della zona orientale della città, la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava in auto. A quel punto l’uomo ha tentato disperatamente di raggiungere il pronto soccorso, ma la corsa contro il tempo si è rivelata inutile.

All’arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha immediatamente fatto scattare le procedure previste in casi di morte improvvisa, soprattutto considerata la giovane età della vittima.

Autopsia e indagini in corso

Su disposizione della Procura, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. L’esame medico-legale, già eseguito, servirà a chiarire le cause del decesso, mentre gli accertamenti tossicologici e istologici forniranno elementi fondamentali per comprendere se all’origine della morte vi sia stato un malore improvviso, una patologia preesistente non diagnosticata o altre cause di natura medica.

Al momento, gli inquirenti escludono segni di violenza o responsabilità di terzi, ma mantengono il massimo riserbo in attesa dei risultati definitivi.