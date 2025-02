Buon onomastico Giuliana oggi 16 febbraio: video e immagini da condividere

Si festeggia oggi, 16 febbraio, Santa Giuliana di Nicomedia. Nata da una famiglia pagana si convertì al Cristianesimo ed è considerata la santa protettrice delle partorienti e degli ammalati.

Giuliana si convertì al Cristianesimo e subì il martirio dopo aver rifiutato le nozze con Eleusio

Secondo la ricostruzione agiografica la Santa fu martire nel 304-305 a Nicomedia dove l’imperatore Diocleziano pose la sua sede e fece partire la persecuzione nei confronti dei cristiani. Figlia di un funzionario imperiale, la diciottenne Giuliana rinunciò al matrimonio con il prefetto Eleusio.

Perseguitata e uccisa e Nicomedia con Santa Barbara e il Vescovo Antimo

Quest’ultimo provò in tutti i modi a farle cambiare idea ma la giovane fu irremovibile e finì col subire il martirio insieme al Vescovo Antimo e Santa Barbara. Le sue spoglie furono raccolte da una matrona romana che le custodì nella cattedrale di Cuma, oggi distrutta.

Significato del nome. Il nome Giuliana ha origini latine e significa ‘appartenente alla gens Julia’. Si invoca contro il paratifo ed altre malattie contagiose.

Buon onomastico Giuliana, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 16 febbraio, in occasione della ricorrenza di Santa Giuliana in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Giuliana.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 16 febbraio per gli auguridi buon onomastico.