Giovanni Trame, ucciso a 9 anni dalla madre: in aula gli appunti choc sui riti contro l’ex marito

Giovanni Trame non voleva restare con la madre

Nuova udienza davanti alla Corte d’Assise di Trieste per il processo a Olena Stasiuk, accusata dell’omicidio del figlio a Muggia

Nuovi particolari emergono al processo per la morte di Giovanni Trame, il bambino di 9 anni trovato senza vita il 12 novembre 2025 nell’abitazione della madre a Muggia, in provincia di Trieste. Davanti alla Corte d’Assise è comparsa nuovamente Olena Stasiuk, 55 anni, cittadina ucraina, accusata di omicidio volontario pluriaggravato. Alla donna è stato riconosciuto un parziale vizio di mente.

All’udienza erano presenti anche il padre del piccolo, Paolo Trame, costituitosi parte civile, e diversi testimoni chiamati dall’accusa. Tra gli elementi riferiti in aula ha attirato l’attenzione il contenuto di un’agenda trovata nell’abitazione dell’imputata, con annotazioni manoscritte in lingua ucraina.

L’agenda con i riti propiziatori e le annotazioni contro l’ex marito

A riferire il contenuto del documento è stato un ispettore della Squadra Mobile della Questura di Trieste, che aveva partecipato agli accertamenti nell’abitazione. Nell’agenda, oltre a diversi appuntamenti, sarebbero stati riportati numerosi riti propiziatori per attirare la buona fortuna, rivolti dalla donna a se stessa, ma anche annotazioni di segno negativo nei confronti di altre persone.

Tra queste ultime sarebbe comparso anche il nome dell’ex marito. Nell’agenda, secondo quanto riferito dal testimone, erano presenti inoltre i titoli di alcuni film thriller.

Il padre di Giovanni, dopo aver appreso di quelle annotazioni, ha commentato con parole cariche di dolore: «Ho talmente tanto dolore per la perdita del bambino, che il resto non mi interessa». E ancora: quelle frasi scritte nell’agenda «non sono niente rispetto a quello che ha fatto».

Il giorno del delitto la denuncia per il test del Dna

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati complessivamente otto testimoni dell’accusa. Tra loro il vigile del fuoco che entrò per primo nell’abitazione dopo il delitto e alcuni appartenenti alle forze dell’ordine.

Dalle testimonianze è emerso anche un particolare relativo alla giornata del 12 novembre 2025. La donna si era recata al commissariato di Muggia per presentare una denuncia e chiedere che venisse effettuata una verifica del Dna dell’ex marito, allo scopo di accertare se fosse il padre biologico del bambino.

Giovanni era stato ucciso durante quello che, nell’ambito del lungo contenzioso tra i genitori per l’affidamento, rappresentava l’unico incontro settimanale non sorvegliato con la madre.

La telefonata al 112 e la richiesta della difesa

Gli avvocati difensori di Olena Stasiuk, Giacinto Di Silverio e Raffaele Cionfoli, hanno chiesto alla Corte di ascoltare anche l’operatore del 112 che rispose alla telefonata effettuata dalla donna alle 21.25 del giorno dell’omicidio.

Secondo quanto riferito in aula, durante la chiamata la donna avrebbe pronunciato poche parole: «Venite qua». La Corte si è riservata di decidere sull’ammissione di questa testimonianza.

L’imputata, presente in aula, non ha rilasciato dichiarazioni. Il processo è stato aggiornato al 15 gennaio, alle 9.30, quando proseguirà l’esame degli elementi raccolti nel corso delle indagini e delle testimonianze.

Il dolore del papà di Giovanni: «L’ho vista solo di spalle»

Al termine dell’udienza, Paolo Trame ha raccontato anche la difficoltà di trovarsi nuovamente davanti alla donna accusata della morte del figlio. «L’ho vista solo di spalle, ho preferito non vedere il volto», ha dichiarato nel corso della trasmissione Dentro la notizia.

Un dolore che accompagna il padre del piccolo in un processo particolarmente delicato, nel quale la ricostruzione delle circostanze della tragedia e l’accertamento delle eventuali responsabilità restano al centro del lavoro della Corte d’Assise.