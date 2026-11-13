Monica Busetto, scarcerata dopo 12 anni per l’omicidio della vicina a Mestre: il dettaglio che cambia tutto

Lida Taffi Pamio e Monica Busetto

La Corte d’Appello di Trento ha dato il via libera alla seconda istanza di revisione del processo per la donna condannata a 25 anni per la morte di Lida Taffi Pamio

Dopo oltre dieci anni trascorsi in carcere, Monica Busetto torna libera. Svolta nel caso dell’omicidio di Lida Taffi Pamio, l’anziana vicina di casa trovata morta nel suo appartamento di Mestre il 20 dicembre 2012. La Corte d’Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo presentata dalla difesa dell’ex operatrice socio-sanitaria, condannata in via definitiva a 25 anni di reclusione per il delitto.

A comunicare la decisione è stato l’avvocato Stefano Busetto, che assiste la donna. L’accoglimento della richiesta apre una nuova fase giudiziaria e rappresenta un passaggio decisivo per la vicenda, segnata da elementi controversi e da una seconda confessione relativa allo stesso omicidio.

La collanina al centro della nuova revisione

Uno degli elementi principali portati all’attenzione dei giudici riguarda la catenina d’oro trovata nell’abitazione di Monica Busetto, considerata tra le prove a suo carico durante il processo. La difesa sostiene che il gioiello non corrisponda a quello indossato da Lida Taffi Pamio prima di essere uccisa.

A sostegno della nuova istanza sarebbero state prodotte anche tre fotografie della vittima, fornite dal giornalista Massimiliano Andreetta del programma televisivo Le Iene. Secondo quanto riferito dal legale, le immagini mostrerebbero la collana nella sua interezza e avrebbero consentito di effettuare una nuova valutazione delle dimensioni attraverso una consulenza fotogrammetrica.

«Una consulenza fotogrammetrica ha dato la dimensione della collana che arrivava fino all’incavo del seno e che quindi doveva misurare 70 centimetri, peccato che quella di Monica misurava 58 centimetri», ha spiegato l’avvocato Busetto.

La differenza di lunghezza costituisce uno degli argomenti utilizzati dalla difesa per contestare l’identificazione del gioiello. La Corte d’Appello ha accolto la seconda istanza di revisione: sarà ora il nuovo percorso giudiziario a dover affrontare gli elementi che hanno portato alla riapertura del caso.

Il giallo della seconda confessione

La vicenda giudiziaria presenta un altro elemento particolarmente controverso. Tre anni dopo l’omicidio di Lida Taffi Pamio, nel dicembre 2015, a Mestre venne uccisa un’altra donna, Francesca Vianello. Per quel delitto fu condannata Susanna Milly Lazzarini, che confessò anche l’omicidio della vicina di casa di Monica Busetto, sostenendo di aver agito da sola.

Una circostanza che ha alimentato negli anni le contestazioni della difesa e le richieste di riaprire il processo. Nonostante la confessione di Lazzarini, la condanna a 25 anni inflitta a Busetto era diventata definitiva. La prima istanza di revisione era stata respinta nel marzo 2024. La seconda richiesta, sostenuta da nuovi elementi sulla collanina e da ulteriori approfondimenti tecnici, ha invece ottenuto il via libera della Corte d’Appello di Trento.

La reazione di Monica Busetto: «Ci ha chiesto tre volte se fosse vero»

L’avvocato ha raccontato anche il momento in cui la sua assistita ha appreso la decisione dei giudici. «Ci ha chiesto tre volte se era tutto vero, non capiva la lettura del dispositivo, poi è crollata», ha riferito.

Dopo oltre dieci anni dietro le sbarre, il ritorno alla libertà comporterà anche il confronto con una realtà profondamente cambiata. «Troverà un mondo diverso, familiari più anziani, tante cose cambiate, non si cancellerà mai questa parentesi di 14 anni, ma si ricomincia», ha aggiunto il legale.

Sulla decisione è intervenuto anche Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella Commissione Giustizia della Camera, che aveva portato il caso all’attenzione del ministro Carlo Nordio attraverso atti parlamentari e un question time.

Dori ha espresso soddisfazione per l’accoglimento dell’istanza, parlando di una svolta positiva dopo i lunghi anni di detenzione. La revisione del processo riapre così una vicenda giudiziaria che ha sollevato interrogativi sulla ricostruzione dell’omicidio di Mestre e sulla prova della collanina. Per Monica Busetto, intanto, si apre finalmente la possibilità di tornare alla propria vita fuori dal carcere.