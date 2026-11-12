Outlook, blackout mondiale: migliaia di utenti nel panico, salta anche Teams. Cosa sta succedendo a Microsoft

Outlook in down in tutto il mondo

Problemi di accesso alla posta elettronica in diverse aree geografiche, coinvolti anche Teams e Copilot

Giornata difficile per milioni di utenti dei servizi Microsoft. Outlook ha registrato un grave malfunzionamento in diverse regioni del mondo, impedendo a decine di migliaia di persone di accedere alla propria casella di posta elettronica. Il disservizio ha interessato anche altri strumenti dell’azienda, tra cui Teams e Copilot, mentre i tecnici sono intervenuti per individuare l’origine del problema e limitare le conseguenze.

La società ha confermato che le difficoltà di connessione non erano circoscritte a una singola area geografica. In un primo momento, infatti, le verifiche riguardavano soprattutto le segnalazioni provenienti dalle Americhe. Successivamente, Microsoft ha precisato che il problema avrebbe potuto compromettere la connettività dei servizi Microsoft 365 in qualsiasi regione.

Outlook, quasi 130mila segnalazioni su Downdetector

Le dimensioni del disservizio sono emerse anche attraverso i dati di Downdetector, la piattaforma che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei servizi online.

Poco dopo le 13, ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 18 in Italia, le segnalazioni relative a Outlook avevano raggiunto quasi 130mila utenti. Il numero è poi progressivamente diminuito, ma il problema non si è risolto immediatamente per tutti.

Alle 16.30 sulla costa orientale americana, le 21.30 in Italia, erano ancora circa 50mila le segnalazioni di difficoltà nell’utilizzo della posta elettronica.

Microsoft 365 è la piattaforma in abbonamento basata su cloud che comprende diversi strumenti utilizzati quotidianamente da privati e aziende. Tra questi figurano Outlook per la gestione delle email e Teams per le comunicazioni e le riunioni di lavoro. Un’interruzione della connettività può quindi avere ripercussioni anche sulle normali attività professionali.

Microsoft spiega la causa del malfunzionamento

Attraverso un aggiornamento pubblicato su X, l’azienda ha indicato nel sovraccarico di una parte della propria infrastruttura in diverse regioni una delle possibili cause degli errori di connessione.

«Abbiamo individuato un carico eccessivo su una parte della nostra infrastruttura in diverse regioni, circostanza che probabilmente sta contribuendo agli errori di connessione», ha comunicato Microsoft, spiegando di essere al lavoro per individuare le soluzioni necessarie a ridurre l’impatto del problema.

Per affrontare l’emergenza, la società ha messo in campo diverse misure tecniche. In particolare, ha sospeso temporaneamente la distribuzione degli aggiornamenti, avviato il trasferimento di una parte del traffico verso infrastrutture non interessate dal malfunzionamento e disposto il riavvio dei server coinvolti.

L’obiettivo è ripristinare progressivamente la connettività e riportare i servizi alla normale operatività. L’azienda ha assicurato di essere impegnata a individuare tutte le possibili soluzioni, senza però fornire, nelle comunicazioni riportate, una tempistica precisa per il completo ritorno alla normalità.

Disservizi anche per Teams e Copilot

Le difficoltà non hanno riguardato soltanto la posta elettronica. Secondo le segnalazioni raccolte da Downdetector, migliaia di utenti hanno riscontrato problemi anche con Microsoft Teams e Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda.

Il quadro ha dunque coinvolto diversi servizi dell’ecosistema Microsoft, con possibili conseguenze sia per gli utenti privati sia per le organizzazioni che utilizzano quotidianamente gli strumenti della piattaforma.

Il calo delle segnalazioni registrato nel corso della giornata rappresenta un segnale di attenuazione del disservizio, ma non equivale necessariamente al ripristino completo per tutti gli utenti. Le operazioni tecniche avviate dall’azienda sono finalizzate proprio a superare le criticità infrastrutturali e a garantire il ritorno alla regolare disponibilità dei servizi.