Salernitana, auto di un calciatore granata in fiamme nella notte: indagini in corso, non si esclude il dolo

L'auto del calciatore in fiamme al Parco Arbostella

Rogo intorno alle 2:30 in viale Verdi, nella zona del Parco Arbostella, le fiamme hanno avvolto una Bmw scura

Notte di paura a Salerno, dove un’automobile in uso a un calciatore della Salernitana è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio è divampato nelle prime ore di venerdì 13 novembre, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco e l’avvio delle indagini da parte della Polizia di Stato. Al momento non è stata accertata la natura del rogo e gli investigatori non escludono alcuna pista.

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 in viale Verdi, nella zona del Parco Arbostella. A essere interessata dalle fiamme è stata una Bmw di colore scuro. Un video amatoriale, circolato sui social, ha documentato alcuni momenti dell’incendio, mostrando il fuoco svilupparsi nella parte posteriore della vettura.

L’incendio nella notte, al vaglio l’ipotesi dolosa

L’allarme ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sono poi scattati gli accertamenti per stabilire da dove sia partito il rogo e soprattutto che cosa lo abbia provocato.

Tra gli aspetti che saranno approfonditi c’è proprio la dinamica dell’incendio. Le immagini diffuse sui social sembrerebbero mostrare le fiamme svilupparsi dalla parte posteriore dell’automobile. Un elemento che potrà essere valutato dagli investigatori insieme agli altri riscontri tecnici, ma che da solo non consente di stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un guasto.

L’ipotesi dolosa resta quindi al vaglio, così come quella di un’origine accidentale. Saranno gli accertamenti della Polizia di Stato a chiarire le circostanze dell’episodio.

L’auto sarebbe in uso a un centrocampista granata

Secondo alcune indiscrezioni, la vettura coinvolta nell’incendio sarebbe in uso a un centrocampista della Salernitana. Tra le ipotesi circolate figura anche il nome di Emmanuel Gyabuaa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità del proprietario o della persona che utilizzava l’automobile.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare se l’episodio possa essere collegato a questioni personali oppure ad altre circostanze. Anche sotto questo profilo, tuttavia, non risultano al momento elementi che consentano di individuare un movente.

Salernitana, una settimana complicata prima della sfida con il Catania

L’incendio dell’auto al parco Arbostella arriva in un momento delicato per la squadra granata, alle prese con una settimana complicata sul piano dei risultati e con il malcontento di una parte della tifoseria.

In vista della partita di domenica contro il Catania, i sostenitori hanno annunciato una forma di protesta: diserteranno i primi 45 minuti dell’incontro per manifestare il proprio dissenso nei confronti della squadra e della società.

Resta da capire se il rogo dell’automobile abbia una qualche attinenza con il clima che circonda la Salernitana oppure se si tratti di un episodio legato a vicende completamente differenti. Al momento non è possibile stabilire alcun collegamento. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.