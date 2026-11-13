Famiglia nel bosco, respinto il ricorso per riavere subito i figli: Salvini sfida i giudici e annuncia battaglia

Catherine e Nathan

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo dei Birmingham-Trevallion e confermato il percorso di ricongiungimento graduale

Nuovo colpo per la famiglia nel bosco. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dai genitori dei tre bambini di Palmoli, confermando la validità della consulenza tecnica e l’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Una decisione che non chiude la vicenda giudiziaria e che ha provocato la dura reazione della difesa e del vicepremier Matteo Salvini, pronto a intervenire anche sul piano politico.

A rendere noto l’esito è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il legale ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà ricorso in Cassazione, contestando diversi aspetti del provvedimento.

Respinto il reclamo, confermato il percorso graduale

La difesa aveva chiesto il ricongiungimento immediato e completo dei tre figli con i genitori, oltre all’accoglimento del progetto educativo basato sull’istruzione parentale, il cosiddetto homeschooling. La Corte d’Appello ha invece confermato l’impostazione già stabilita dal Tribunale per i minorenni de L’Aquila.

Nel comunicato diffuso da Pillon vengono evidenziati alcuni punti contestati dai legali. Secondo la difesa, non sarebbero state adeguatamente considerate le osservazioni sui possibili rischi per la salute dei bambini legati alla permanenza fuori dal contesto familiare. Sarebbero state inoltre disattese le argomentazioni relative alla libertà di scelta dei genitori in materia scolastica e alla necessità di definire con chiarezza la durata del collocamento extrafamiliare.

Si tratta delle contestazioni formulate dalla difesa, che intende sottoporle al vaglio della Corte di Cassazione. La decisione d’appello, nel frattempo, lascia in vigore il programma di riavvicinamento progressivo.

Pillon: «I bambini attendono il rientro definitivo»

Nonostante il rigetto del reclamo, l’avvocato ha sottolineato che il percorso di rientro graduale sta proseguendo. Nel suo intervento ha riferito che i piccoli sono felici di trascorrere il fine settimana e gli incontri infrasettimanali con mamma e papà, ma attendono il ritorno definitivo a casa.

La difesa della famiglia nel bosco non intende fermarsi. «Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione», ha fatto sapere Pillon, ribadendo la volontà di utilizzare tutti gli strumenti giudiziari disponibili per ottenere il ricongiungimento completo.

La vicenda riguarda i tre figli della coppia anglo-australiana, collocati in una struttura protetta dal novembre 2025 dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Da allora il caso ha suscitato un forte dibattito pubblico, anche per le questioni legate alle modalità educative e alle condizioni di vita della famiglia nel casolare di Palmoli.

Salvini attacca: «Faremo tutto il possibile»

Sulla decisione è intervenuto anche Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, che si trovava all’Aquila per la riconsegna del Palazzo del Governo. Il leader della Lega ha riferito di aver parlato con l’avvocato Pillon e ha annunciato l’intenzione di percorrere tutte le strade normative disponibili.

«Faremo tutto quello che è normativamente possibile anche in questa legge di bilancio per porre fine a una violenza di Stato che fa il male di quei bambini e di quella famiglia», ha dichiarato.

Salvini ha poi contestato il mantenimento della separazione tra i figli e i genitori, sostenendo che la coppia avrebbe accolto le richieste relative alla nuova abitazione, alla scuola e alla sanità. «Quella mamma e quel papà hanno detto di sì a tutto e non capisco questo insistere sulla separazione di questi bimbi dai loro genitori», ha aggiunto.

La partita, dunque, resta aperta su due fronti: quello giudiziario, con il nuovo ricorso annunciato dalla difesa, e quello politico, dopo la presa di posizione del vicepremier. Per il momento, però, il percorso graduale di ricongiungimento resta quello confermato dalla Corte d’Appello dell’Aquila.