Giuseppe Polverino muore a 3 anni a Napoli, strazio e dolore a Barra

Il piccolo Giuseppe Polverino non ce l'ha fatta

Strazio e dolore a Barra, a Napoli, per la scomparsa del piccolo Giuseppe Polverino. Il bambino di appena tre anni è volato in cielo dopo aver lottato contro un brutto male. Appena si è diffusa la notizia in molti hanno manifestato vicinanza e cordoglio alla famiglia, straziata dal grande dolore di aver perso un figlio in tenera età.

Il cordoglio dell’Asd Barone Calcio, il 7 marzo i funerali del bimbo

“La Asd Barone Calcio si unisce al dolore della famiglia Polverino, a Mister Giacomo, al direttore Mario e a tutta la famiglia per la perdita del loro piccolo Giuseppe. La nostra scuola calcio è vicina a tutti loro porgendo le più sentite condoglianze. Mai come in questi casi, la vita è stata crudele ed ingiusta” – si legge sulla pagina Facebook dell’Asd Barone Calcio. I funerali del piccolo Giuseppe Polverino si celebreranno venerdì 7 marzo nel Santuario Ave Gratia Plena alle ore 11:30.