Crollo palazzina a Bari, la 74enne intrappolata sotto le macerie è viva: ‘É salva e sta bene’

La palazzina crollata a Bari

Rosalia De Giosa è rimasta intrappolata sotto le macerie

È stata trovata ancora viva Rosalia De Giosa, la 74enne rimasta sotto le macerie dopo il crollo della palazzina in via De Amicis avvenuto mercoledì 5 marzo a Bari. A confermarlo alla stampa locale presente sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta alle macerie dell’immobile: da quanto riferito la donna sarebbe vigile e risponderebbe ai soccorritori. Dopo operazioni lunghe e complesse la donna è stata estratta in buone condizioni di salute. “É viva e sta bene”.

Corsa contro il tempo per salvare la 74enne, la Procura di Bari apre inchiesta

Vigili del fuoco e operatori del servizio alpino e speleologico avevano trovato un divano e degli effetti personali della signora, riconosciuti dai familiari della donna. Non è stato invece trovato il cellulare dell’anziana, di cui è stata però avvertita la vibrazione. Si ipotizza che la donna stesse per raggiungere una via di fuga e sia stata travolta dal crollo del palazzo.

Nel frattempo la Procura di Bari ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di crollo colposo, al momento contro ignoti, per la palazzina crollata nella serata di ieri in città, tra via De Amicis e via Pinto, nel quartiere Carassi. Nel febbraio 2024, l’edificio di 5 piani era stato fatto sgomberare perché pericolante, con una ordinanza comunale.

In quel momento vivevano nella struttura circa 20 famiglie. A causare il crollo, secondo i primi riscontri, il cedimento di un pilastro centrale. Nei giorni scorsi, erano iniziati i lavori di consolidamento della struttura