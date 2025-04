Spinea, graffette nel panino del supermercato: due bambini in ospedale

Graffette nel panino al cioccolato, due bambini in ospedale

A Spinea, cittadina in provincia di Venezia, si è verificato un grave episodio di contaminazione alimentare: due bambini sono finiti in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente delle graffette metalliche contenute in un panino al cioccolato acquistato in un supermercato locale.

La scoperta e la paura dei genitori

Secondo quanto raccontato da una madre coinvolta, dopo aver dato il panino ai bambini, ha assaggiato un pezzo avanzato e ha trovato tre graffette metalliche all’interno. Preoccupata per la salute dei figli, ha avvisato gli altri genitori che hanno immediatamente portato i bambini al pronto soccorso per effettuare radiografie e verificare eventuali danni.

Graffette nel panino al cioccolato: indagini in corso

Il prodotto sospetto sembra provenire da un laboratorio fornitore del supermercato, attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità. L’ipotesi è che le graffette siano state utilizzate per sigillare le confezioni, ma che siano finite erroneamente nell’impasto.

Una madre ha inviato una segnalazione ai NAS, chiedendo controlli più rigidi e l’avvio di una verifica completa dell’intera filiera produttiva.

Preoccupazione e richieste di chiarimenti

L’episodio ha suscitato indignazione e paura nella comunità di Spinea, dove molti genitori chiedono spiegazioni e misure urgenti per evitare che casi simili possano ripetersi.

“La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto. È inaccettabile che si verifichino incidenti simili nel 2025”, ha dichiarato un genitore intervistato da un’emittente locale.

L’azienda coinvolta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.