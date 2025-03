Grant Paterson ferito nel crollo della palazzina a Roma: ‘Una bella settimana se non vengo ucciso’

Grant Paterson

Il boato fortissimo e la palazzina di tre piani che in pochi istanti si sgretola. Tragedia sfiorata stamattina nel quartiere Monteverde a Roma. Erano le 8:45 circa quando si è verificata un’esplosione in uno degli edifici del cosiddetto ‘casermone’ di via Vitellia, una struttura del ‘600 che affaccia su Villa Pamphili.

Il 54enne scozzese estratto dalle macerie del crollo della palazzina

In pochi istanti la palazzina è crollata davanti agli occhi increduli di chi passeggiava al parco e un turista è rimasto sotto le macerie. È stato estratto vivo poco dopo dai vigili, Grant Paterson, 54enne scozzese.

Il turista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio con traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo. Grant Paterson aveva postato l’ultima foto della sua vacanza romana proprio il pomeriggio di sabato 22 marzo. Uno scatto che lo ritrae davanti alla fontana di Trevi. Sul suo profilo una carrellata di immagini delle bellezze della Capitale, dove era arrivato meno di una settimana fa.

Lo strano post sui social e gli scatti del soggiorno romano

“Questa dovrebbe essere una buona settimana – scriveva qualche giorno fa – se non vengo ucciso in qualche modo…Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno”. Poi aveva aggiunto. Arrivato a Roma, treni, aerei, bus e a piedi. La sistemazione è bellissima, le loro foto come le mie non rendono giustizia”.