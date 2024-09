Helen Comin va in coma e muore dopo intervento estetico al seno: era madre di 4 figli

Una donna di 50 anni, Helen Comin, è morta martedì 10 settembre per un malore per i postumi di un’operazione estetica al seno, effettuata in una clinica privata di Castelfranco Veneto (Treviso), nonostante il ricovero d’urgenza in rianimazione.

Helen Comin si è sottoposta all’intervento al seno in una clinica privata di Castelfranco Veneto

La donna, madre di 4 figli e residente a Cittadella (Padova), non soffriva di particolari problemi di salute. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del chirurgo e dell’anestesista della clinica, disponendo l’autopsia sul corpo della donna. Indagati risulterebbero il chirurgo che ha fatto l’intervento e l’anestesista. Un atto dovuto con i due medici che sono chiamati a nominare i consulenti di parte che parteciperanno all’autopsia di venerdì 13 settembre.

Helen Comin non soffriva di patologie pregresso e da tempo voleva sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica al seno. La scelta era ricaduta su una clinica privata di Castelfranco Veneto e tutto sembrava essere andato bene. La 50enne è andata in arresto cardiocircolatorio dopo essere uscita dalla sala operatoria.

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

Le condizioni sono rapidamente peggiorate con la donna che è stata trasferita all’ospedale San Giacomo in coma. Per 5 giorni è stata tra la vita e la morte fino alla ferale notizie del decesso. Era madre di quattro figli ed era sposata con Stefano Lago, titolare della Lago Inox Design di Galliera Veneta. Da poco aveva trasferito la sua attività commerciale a Cusinati, frazione di Rosà dove era nata.