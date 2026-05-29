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Non ce l’ha fatta Hossain Sakil: morto dopo 5 giorni di agonia l’operaio ferito sulla giostra, stava per diventare papà

DiRedazione

Pubblicato: 29 Mag, 2026 - ore: 21:29 #giostra, #incidente, #lavoro, #Lioni
Hossain Sakil non ce l'ha fattaHossain Sakil non ce l'ha fatta

Il giovane operaio era rimasto gravemente ferito durante lavori di manutenzione a Lioni

Non ce l’ha fatta Hossain Sakil, il giovane operaio bengalese di 26 anni rimasto gravemente ferito durante un intervento di manutenzione a una giostra a Lioni, in provincia di Avellino.

Dopo cinque giorni di ricovero in condizioni disperate presso l’ospedale Moscati di Avellino, il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha gettato nel dolore non soltanto la sua famiglia, ma anche l’intera comunità irpina che nelle ultime ore aveva continuato a sperare in un miglioramento.

Il giovane era stato colpito alla testa durante alcune prove tecniche effettuate all’interno del luna park allestito per la tradizionale fiera di San Bernardino.

Cosa è successo a Hossain Sakil

L’incidente risale alla serata del 24 maggio.

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli investigatori, Sakil stava lavorando su una delle attrazioni presenti nell’area fieristica di Lioni quando è stato colpito violentemente alla testa da una struttura della giostra.

L’operaio era impegnato nelle operazioni di revisione dell’attrazione nota come “altalena a barche giganti” quando uno dei moduli oscillanti lo ha investito provocandogli un gravissimo trauma cranico.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

I sanitari intervenuti sul posto hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Moscati di Avellino, dove il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva.

Cinque giorni di speranza prima della tragedia

Per giorni familiari, amici e conoscenti hanno atteso notizie positive dall’ospedale.

I medici hanno tentato in ogni modo di stabilizzare il quadro clinico del giovane lavoratore, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi.

La morte di Sakil ha spezzato una speranza che aveva coinvolto anche tanti cittadini di Lioni, rimasti profondamente colpiti dalla vicenda.

La comunità si era stretta attorno al ragazzo fin dai primi momenti dopo l’incidente, seguendo con apprensione gli aggiornamenti provenienti dall’ospedale.

Il dolore di Lioni e la veglia di preghiera

La tragedia ha lasciato un segno profondo nel comune irpino.

Nei giorni successivi all’incidente erano stati numerosi i messaggi di vicinanza pubblicati sui social da cittadini e associazioni locali.

Anche il parroco di Lioni, don Gelsomino Spatola, aveva promosso una veglia di preghiera per il giovane operaio nella speranza di una sua guarigione.

La notizia del decesso ha trasformato quella speranza in lutto.

Molti residenti avevano avuto modo di conoscere Sakil durante le giornate dedicate alla festa di San Bernardino e lo ricordano come un ragazzo educato, disponibile e sempre gentile con tutti.

La moglie incinta e il sogno spezzato

Tra gli aspetti più dolorosi della vicenda c’è la situazione familiare del giovane operaio.

Hossain Sakil lavorava lontano dal proprio Paese per costruire un futuro migliore e sostenere i suoi cari.

In Bangladesh lo attendeva la moglie, che è incinta del loro primo figlio.

Un progetto di vita fatto di sacrifici, lavoro e speranze che si è tragicamente interrotto a migliaia di chilometri da casa.

Una testimonianza raccolta nei giorni scorsi racconta di un ragazzo che parlava spesso della sua famiglia e del desiderio di tornare presto dai propri affetti.

Le indagini sulla tragedia

Con il decesso del 26enne cambia anche il quadro dell’inchiesta aperta dalla Procura di Avellino.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L’area del luna park e la giostra coinvolta risultano già sottoposte a sequestro.

Gli accertamenti dovranno stabilire se tutte le procedure previste siano state rispettate durante le operazioni di manutenzione e se vi siano eventuali responsabilità da accertare.

Una morte che riporta al centro il tema della sicurezza sul lavoro

La vicenda di Hossain Sakil riaccende l’attenzione su un tema che continua a segnare tragicamente l’attualità italiana: quello degli incidenti sul lavoro.

Dietro i numeri e le statistiche ci sono storie, famiglie e progetti di vita che vengono improvvisamente spezzati.

La morte del giovane operaio bengalese ha colpito profondamente Lioni proprio perché racconta una di queste storie: quella di un ragazzo arrivato in Italia per lavorare e costruire un futuro, morto a soli 26 anni mentre svolgeva il proprio lavoro.

Ora la comunità attende che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto, mentre resta il dolore per una vita interrotta troppo presto e per un bambino che nascerà senza poter conoscere suo padre.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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