‘Il fiume è esploso’, il ciclone Boris investe l’Emilia Romagna: notte di paura a Modigliana e Faenza

“Evitare tutti gli spostamenti”. L’Emilia-Romagna tiene il fiato sospeso di fronte alle impietose previsioni meteo, costellate di piogge, nubifragi e livelli d’acqua pari al doppio di quelli che si registrano in un mese intero. A Modigliana, in provincia di Forlì, “Il fiume è esploso” – ha detto in serata il sindaco, Jader Dardi, aggiungendo che la situazione rischia di essere “più grave” di quella del maggio 2023, quando il comune fu investito da numerose frane.

Il ciclone Boris mette in ginocchi l’Emilia Romagna: scuole chiuse in diversi comuni

Giovedì 19 settembre le scuole resteranno chiuse in gran parte delle province dell’Emilia Romagna, mentre la governatrice facente funzione, Irene Priolo, invita le aziende a consentire, per quanto possibile, lo smart working. Il ministro Nello Musumeci ha firmato lo stato di mobilitazione per consentire un più capillare intervento della Protezione Civile nazionale nell’area, dove sono in arrivo le colonne mobili da altre regioni pronte a intervenire in caso di necessità. A preoccupare è anche la situazione delle Marche, dove i vari comuni – compreso quello di Ancona – hanno disposto la chiusura delle scuole, a fronte di allagamenti e frane registrate per l’intera giornata.

Il ciclone Boris, dunque, non accenna a placarsi e, anzi, si prepara a imperversare ancora per le prossime 48 ore con temporali, piogge e vento che interesseranno in particolare l’Alto Adriatico e il Tirreno meridionale. La mappa della perturbazione si colora di rosso e viola sull’Emilia-Romagna, dove sono attesi fino a oltre i 110 millimetri di pioggia. Già oggi l’allerta, inizialmente arancione, è stata innalzata a rossa, colore che sarà mantenuto fino alla mezzanotte di domani. Le piogge continue, stando al bollettino della Protezione Civile, potrebbero provocare frane, straripamenti e ruscellamenti.

Ogni volta che vedrete immagini di alluvioni, esondazioni e disastri, ricordatevi dell'ignobile ricatto di #Bigami agli alluvionati dell'Emilia Romagna e del modo in cui #Meloni ed i suoi compari gestiscono queste situazioni. ⬇️



P.S. Video di #Modigliana a cura di @localteamit pic.twitter.com/3b1HceFQ17 — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) September 18, 2024

Evacuazioni preventive a Faenza e Castel Bolognese

Per questo le scuole resteranno chiuse nelle quattro province interessate, vale a dire Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. L’università, invece, continuerà a mantenere le lezioni esclusivamente online. La Cgil chiede l’uscita anticipata dei lavoratori “anche ricorrendo agli ammortizzatori per eventi meteorologici eccezionali”. In alcuni comuni, come Faenza e Castel Bolognese, sono cominciate le evacuazioni preventive per il rischio inondazione. Saranno costantemente monitorati i corsi d’acqua, ponti, sottoponti e i fiumi Senio, Montone, Lamone, Ronco e Savio. Secondo quanto riferito dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, c’è il rischio che alcuni corsi d’acqua possano superare la soglia massima di allerta, come già successo oggi in quattro occasioni.

A Faenza sono stati posizionati blocchi di cemento attorno al torrente Marzeno per fermare l’acqua, mentre il sindaco ha firmato l’ordinanza di evacuazione dei piani terra di tutta l’area coinvolta. “Nelle ultime ore la situazione ha subito un rapido peggioramento. Durante la notte è atteso il passaggio delle piene del torrente Marzeno e dei fiumi Lamone e Senio. A titolo precauzionale e a tutela della incolumità della cittadinanza, dispongo da subito che tutta la popolazione alluvionata a maggio 2023 si rechi ai piani più alti del proprio edificio” – ha detto il sindaco di Faenza Massimo Isola. “Quando questo non è possibile, evacuate ora recandovi presso amici o parenti o presso il Pala Bubani di Faenza”.

All 👀's on Italy tonight. This is Modigliana, in the Faenza Apennines now…pic.twitter.com/DlZmm1yMk8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2024

Blocchi di cemento al torrente Marzeno, il prefetto di Ravenna: ‘Chiesto il soccorso aereo per alcune persone in difficoltà’

“Abbiamo richiesto il soccorso aereo per alcune persone in difficoltà. Sarà una notte lunga e difficile, saremo qui a sostenere i nostri sindaci”. Così il prefetto di Ravenna Castrese de Rosa, a Rainews24. “Domani si muove solo chi ha necessità”, ha ribadito. Nella Regione, intanto, cominciano ad arrivare i ‘rinforzi’ da Trentino Alto-Adige, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Il maltempo, poi, continuerà ad imperversare su gran parte dell’Italia, con Marche, Puglia e Toscana in ‘arancione’ e altre 12 regioni in ‘giallo’. Aperto il Centro Operativo Regionale ma anche quello Comunale ad Ancona, dove sono in arrivo vigili del fuoco da Campania, Lombardia e Toscana.