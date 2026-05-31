Beatrice morta a 2 anni, la ricostruzione shock dei giudici: ‘Non intervenne mai per proteggerla’

La mamma della piccola Beatrice, morta a Bordighera

I magistrati ricostruiscono il comportamento di Emanuela Aiello prima della morte della bambina

Una bambina di appena due anni morta a Bordighera dopo mesi di presunti maltrattamenti, una madre accusata di non averla mai difesa e una serie di testimonianze che stanno facendo emergere un quadro sempre più drammatico. È quanto emerge dagli atti dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba deceduta dopo quello che gli investigatori descrivono come un lungo periodo di violenze e trascuratezza.

Al centro delle accuse ci sono Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, entrambi destinatari di provvedimenti giudiziari con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di minore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la piccola avrebbe vissuto per mesi in un contesto caratterizzato da degrado, abbandono e continue aggressioni fisiche. Un quadro che, con il passare dei giorni, si sta arricchendo di dettagli sempre più inquietanti.

Le contestazioni mosse alla madre non riguardano soltanto una presunta omissione di soccorso. Gli inquirenti ritengono infatti che la donna fosse pienamente consapevole delle condizioni della figlia e che non abbia fatto nulla per proteggerla.

Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri emerge il racconto di una situazione familiare estremamente difficile.

Secondo diversi testimoni, le tre bambine vivevano spesso in condizioni di forte trascuratezza, all’interno di un ambiente descritto come degradato. La sorella maggiore, nonostante avesse soltanto nove anni, sarebbe stata costretta ad assumersi responsabilità incompatibili con la sua età, occupandosi della sorellina più piccola.

Le accuse più gravi riguardano però le presunte violenze subite da Beatrice.

Secondo gli atti, la bambina sarebbe stata colpita ripetutamente nel tempo. Gli investigatori contestano alla madre di non essere mai intervenuta per fermare le aggressioni e, in alcune circostanze, di aver avuto lei stessa comportamenti violenti nei confronti della figlia.

Una testimone ascoltata durante le indagini ha riferito che la donna avrebbe picchiato frequentemente la bambina, descrivendola come una persona particolarmente aggressiva.

Le ultime ore di Beatrice e il racconto della sorella maggiore

Uno degli aspetti più dolorosi dell’inchiesta riguarda la ricostruzione delle ultime ore di vita della piccola.

Secondo quanto emerso, la sera precedente al decesso Beatrice presentava già evidenti segni di sofferenza. Un conoscente della coppia avrebbe notato un vistoso livido sul volto della bambina e condizioni fisiche preoccupanti.

Nonostante ciò, la piccola non sarebbe stata accompagnata in ospedale.

Durante la notte le sue condizioni sarebbero peggiorate ulteriormente. A fornire una testimonianza decisiva è stata la sorella maggiore, che avrebbe raccontato agli investigatori di aver cercato ripetutamente di attirare l’attenzione degli adulti per chiedere aiuto.

La bambina avrebbe riferito di aver urlato più volte senza ricevere risposta, spiegando di non avere alcun mezzo per contattare qualcuno e di essere stata lasciata chiusa nell’abitazione insieme alle sorelle.

Parole che hanno assunto un peso enorme nell’inchiesta e che contribuiscono a delineare il contesto in cui si sarebbe consumata la tragedia.

Cosa significa questa vicenda e perché l’inchiesta è destinata a lasciare il segno

La morte della piccola Beatrice non rappresenta soltanto un caso giudiziario destinato a essere esaminato nelle aule di tribunale.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela dei minori che vivono in contesti familiari fragili e della capacità delle istituzioni di intercettare situazioni di rischio prima che degenerino in tragedie irreparabili.

Dalle carte dell’inchiesta emerge infatti un presunto sistema di violenze, abbandono e omissioni che, secondo l’accusa, si sarebbe protratto nel tempo senza che la bambina riuscisse a trovare protezione.

Le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ma una cosa appare già evidente: il racconto contenuto negli atti giudiziari sta restituendo agli investigatori e all’opinione pubblica l’immagine di una bambina che avrebbe avuto bisogno di aiuto molto prima che fosse troppo tardi.

Ed è proprio questo aspetto, più ancora dei singoli dettagli processuali, a rendere la vicenda particolarmente dolorosa e destinata a lasciare un segno profondo. La donna sarà sentita dal Gip nell’interrogatorio di garanzia mercoledì 3 giugno nel carcere di Pontedicimo.