Sospetto caso di Ebola in Italia, scatta l’allerta: paziente isolato dopo il rientro dal Congo

Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari

Un uomo residente a Cagliari è stato ricoverato e sottoposto ai test dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus

Un sospetto caso di Ebola tiene alta l’attenzione delle autorità sanitarie italiane. Un cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato nei giorni scorsi dalla Repubblica Democratica del Congo, è stato posto in isolamento ospedaliero dopo aver manifestato sintomi riconducibili al virus che nelle ultime settimane sta causando forte preoccupazione in Africa centrale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, era tornato in Sardegna dopo un viaggio nel suo Paese d’origine, dove aveva fatto visita ai familiari. Dopo il rientro avrebbe accusato un malessere che ha spinto i sanitari ad attivare immediatamente i protocolli previsti per i casi sospetti.

I campioni biologici sono già stati prelevati e saranno analizzati dall’Istituto Spallanzani di Roma, centro nazionale di riferimento per le malattie infettive. I risultati degli esami sono attesi nelle prossime ore e saranno determinanti per chiarire se si tratti realmente del primo caso positivo registrato in Italia dall’inizio dell’attuale emergenza.

Cosa è successo a Cagliari e perché sono scattate le misure straordinarie

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio nel centro di Cagliari, dove le autorità hanno messo in atto tutte le procedure previste dai protocolli sanitari.

Per consentire il trasferimento del paziente in sicurezza, una strada del centro cittadino è stata temporaneamente chiusa al traffico via Manno. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale specializzato dotato di dispositivi di protezione.

Il paziente è stato trasferito all’ospedale Santissima Trinità, dove si trova in isolamento in attesa dell’esito degli accertamenti.

Nel frattempo è stato organizzato il trasporto dei campioni biologici verso Roma attraverso procedure di sicurezza rafforzate. In caso di positività, il paziente potrebbe essere trasferito direttamente allo Spallanzani per il trattamento e il monitoraggio clinico.

La vicenda ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sull’epidemia che sta colpendo alcune aree della Repubblica Democratica del Congo e sui sistemi di controllo predisposti negli aeroporti italiani.

Perché il caso viene monitorato con particolare attenzione

Al momento non esiste alcuna conferma che il paziente sia effettivamente affetto da Ebola. Tuttavia il fatto che abbia soggiornato in una delle aree interessate dall’epidemia e che presenti sintomi compatibili con la malattia ha reso necessario l’avvio immediato delle verifiche.

Nelle scorse settimane altri casi sospetti monitorati in Italia hanno dato esito negativo. Tra questi anche quello di una chirurga rientrata dal Congo dopo aver operato un paziente poi risultato positivo al virus.

Anche altri due casi osservati presso l’ospedale Sacco di Milano non hanno evidenziato alcun contagio.

Per questo motivo le autorità sanitarie invitano alla prudenza, sottolineando che il sospetto caso di Cagliari non equivale a una diagnosi confermata.

L’epidemia in Congo e le misure adottate dall’Italia

L’attenzione resta alta soprattutto per l’evoluzione dell’epidemia in Africa. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie internazionali, sono stati registrati oltre mille casi sospetti, con centinaia di infezioni già confermate.

Proprio nelle aree maggiormente colpite è in corso una missione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre diverse organizzazioni umanitarie denunciano ritardi nell’arrivo di farmaci, personale sanitario e aiuti logistici.

Alla luce della situazione epidemiologica, il Ministero della Salute italiano ha introdotto misure straordinarie per chi arriva dalle zone interessate.

I viaggiatori provenienti da Congo e Uganda, anche attraverso scali intermedi, sono soggetti a procedure di monitoraggio rafforzato. Sono stati inoltre individuati specifici percorsi aeroportuali e centri sanitari di riferimento per la gestione di eventuali casi sospetti.

Cosa significa questo episodio per l’Italia

Il sospetto caso registrato a Cagliari dimostra che il sistema di sorveglianza predisposto dalle autorità sanitarie è già operativo e in grado di attivarsi rapidamente quando emergono situazioni potenzialmente a rischio.

Al momento il Ministero della Salute continua a ribadire che il rischio di diffusione nel nostro Paese rimane basso. Tuttavia la vicenda conferma quanto sia importante mantenere elevati i controlli in una fase in cui l’epidemia africana continua a essere osservata con attenzione dalla comunità scientifica internazionale.

L’esito degli esami attesi dallo Spallanzani rappresenterà ora il passaggio decisivo per chiarire la natura del caso e stabilire se l’Italia si trovi realmente di fronte al primo contagio confermato dell’attuale emergenza sanitaria.