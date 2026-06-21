Incendio all’Ospedale del Mare, fiamme fino al tetto: evacuati i reparti, scatta il piano d’emergenza

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio sulla facciata est della struttura
Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio all’Ospedale del Mare, a Napoli, dove un incendio ha interessato una parte della facciata est del complesso ospedaliero, rendendo necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione precauzionale di alcuni reparti.
L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando una densa colonna di fumo ha iniziato a levarsi dall’edificio, risultando visibile anche a notevole distanza. In pochi minuti il rogo si è propagato lungo i pannelli esterni della struttura, raggiungendo anche il tetto.
Non si registrano feriti, ma il piano di emergenza è stato attivato immediatamente per garantire la sicurezza di pazienti e personale sanitario.
Pazienti trasferiti e reparti sgomberati
L’incendio ha interessato un’area particolarmente delicata dell’ospedale.
Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni reparti, tra cui il Pronto soccorso e la Medicina d’urgenza, anche per la presenza di impianti destinati alla produzione di ossigeno.
I pazienti ricoverati nell’area coinvolta sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso presidio ospedaliero, senza che si rendesse necessario il loro trasferimento in altre strutture.
Nel frattempo i vigili del fuoco hanno continuato a operare anche in altri blocchi dell’ospedale, dove il fumo si era diffuso attraverso alcune aree dell’edificio.
Maxi intervento dei soccorsi e vertice in Prefettura
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con circa 30 operatori, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella successiva bonifica dell’area.
Presenti anche equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Locale, il personale del 118 e i tecnici dell’Asl.
A seguito dell’emergenza, il prefetto Michele di Bari ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi, riunendo tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’intervento.
Secondo la Prefettura, l’incendio è stato domato e la situazione resta costantemente monitorata, mentre proseguono le verifiche per escludere eventuali criticità residue.
Le prime ipotesi sulle cause del rogo
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da alcune pedane di legno accatastate lungo il perimetro esterno della struttura.
Da lì il fuoco si sarebbe rapidamente propagato ai pannelli di rivestimento della facciata, alimentando il vasto incendio che ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso.
Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione l’origine del rogo e l’eventuale presenza di responsabilità.
Le reazioni politiche
L’episodio ha provocato anche immediate reazioni politiche.
I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno definito “impensabile” quanto accaduto in uno dei principali ospedali della Campania, chiedendo che venga fatta piena luce sull’origine dell’incendio.
Nel frattempo l’attività dell’Ospedale del Mare prosegue sotto il costante monitoraggio delle autorità competenti, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza e i controlli nei reparti interessati dal fumo.