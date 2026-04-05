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Malore in bici a Pasqua: Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero, tragedia nelle Marche

DiRedazione

Pubblicato: 5 Apr, 2026 - ore: 22:35 #bici, #malore, #Montemarciano
Tragedia a Montemarciano, 18enne accusa malore mentre pedalava in biciTragedia a Montemarciano, 18enne accusa malore mentre pedalava in bici

Cosa è successo a Montemarciano?

Una domenica di Pasqua che si trasforma in tragedia. A Montemarciano, un ragazzo di appena 18 anni, Giulio Fiorentini, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era in sella alla sua mountain bike.

Il giovane, residente a Falconara Marittima, stava percorrendo un sentiero nella zona dell’ex Montedison, tra mare e ferrovia, quando si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di sensi.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo del ragazzo riverso a terra lungo il percorso frequentato da sportivi ed escursionisti.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, anche se reso complesso dalla posizione impervia. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, automedica e ambulanza, mentre la centrale operativa ha attivato anche l’elisoccorso.

L’équipe medica è stata calata sul posto con il verricello.

Giulio Fiorentini era in arresto cardiaco. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzarlo temporaneamente prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Le sue condizioni, però, sono apparse fin da subito gravissime.

Il decesso dopo poche ore: ipotesi arresto cardiaco

Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è morto poche ore dopo il ricovero.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del dramma ci sarebbe stato un arresto cardiaco improvviso mentre pedalava lungo la spiaggia di ghiaia, approfittando della giornata di sole.

Giulio indossava il casco protettivo, segno che si trattava di un’uscita sportiva come tante altre.

Sarà comunque l’autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso, anche se gli investigatori non avrebbero dubbi sulla natura non violenta dell’accaduto.

Una comunità sotto shock

La notizia ha colpito profondamente due comunità: Falconara Marittima, dove il giovane viveva, e Montemarciano, teatro della tragedia.

In molti hanno assistito ai soccorsi lungo il litorale, in una zona solitamente tranquilla e poco affollata, se non nei giorni di festa.

Il tempestivo allarme al 112 non è bastato a salvargli la vita.

Una Pasqua segnata dal dolore

Quella che doveva essere una semplice uscita in bici si è trasformata in un dramma improvviso e inspiegabile.

Un ragazzo, uno sportivo, una vita spezzata a soli 18 anni.

Un’altra tragedia che segna una giornata già carica di dolore sulle strade e nei luoghi di svago italiani, lasciando dietro di sé sgomento e una domanda difficile da accettare: come può finire così, all’improvviso?

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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