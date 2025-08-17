Castellabate sotto choc: Stefano Federico muore a 39 anni in un incidente, madre accusa malore

Stefano Federico

Un drammatico incidente stradale sulla Via del Mare

Pomeriggio di sangue a Castellabate, in provincia di Salerno. Domenica 17 agosto, intorno alle ore 14:00, si è verificato un incidente mortale lungo la Via del Mare, in località Cenito, tra le frazioni di San Marco e Ogliastro Marina.

La vittima è Stefano Federico, 39 anni, residente in zona. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Passat che procedeva in direzione opposta.

I soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e un’automedica, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Il conducente della vettura, non residente a Castellabate, è rimasto illeso. Si è fermato immediatamente dopo lo scontro e ha dato l’allarme, collaborando con i soccorsi.

Rilievi e viabilità

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli. Gli uomini dell’arma hanno effettuato i rilievi tecnici per chiarire le responsabilità.

La polizia municipale ha gestito la viabilità, rimasta rallentata per diverse ore a causa delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza dell’area.

Dolore e disperazione in paese

La notizia della morte di Stefano Federico ha colpito duramente la comunità di Castellabate. L’arrivo dei familiari sul luogo della tragedia è stato straziante: la madre, sconvolta dal dolore, ha accusato un malore ed è stata assistita dai sanitari presenti.

In poche ore la notizia ha fatto il giro del paese, suscitando sgomento e cordoglio. Sui social si moltiplicano i messaggi di amici e conoscenti, che descrivono Stefano come un ragazzo sorridente, leale e sempre disponibile.

Il cordoglio del sindaco e il doppio lutto di Castellabate

Alle parole di dolore dei cittadini si è unito anche il sindaco Marco Rizzo, che ha voluto ricordare non solo Stefano ma anche un altro giovane del paese, Rosario Tavola, morto a 41 anni nella giornata di ieri a causa di una malattia.

«In questi giorni in cui la nostra comunità avrebbe dovuto vivere momenti di festa e di condivisione, ci ritroviamo invece a fare i conti con un dolore profondo – ha detto il primo cittadino –. La scomparsa di Rosario e di Stefano, due figli di Castellabate, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi. In queste ore difficili, il pensiero va alle loro famiglie e ai loro affetti più cari».

Comunità in lutto

Castellabate, che in questi giorni avrebbe dovuto essere animata dalle celebrazioni estive, si ritrova ora a fare i conti con un doppio lutto che ha scosso l’intera popolazione.

Due giovani vite spezzate in poche ore hanno lasciato la comunità attonita e ferita, unita in un grande abbraccio di vicinanza verso le famiglie colpite dalla tragedia.