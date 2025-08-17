Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Strage Forio d’Ischia, Lyudmyla lotta tra la vita e la morte: ‘L’ex marito aveva pianificato l’agguato’

DiRedazione

Pubblicato: 17 Ago, 2025 - ore: 16:35 #Forio d’Ischia, #omicidio, #strage
Il luogo dell'aggressione a Lyudmyla VelykgolovaIl luogo dell'aggressione a Lyudmyla Velykgolova

Lyudmyla trasferita al Cardarelli: condizioni critiche dopo un delicato intervento

Resta sospesa tra la vita e la morte Lyudmyla Velykgolova, la 42enne ucraina vittima della strage di Forio d’Ischia. Dopo essere stata colpita da sei proiettili esplosi dall’ex marito Antonio Luongo, 69 anni, la donna è stata sottoposta a una lunga e complessa operazione chirurgica.

I medici del Rizzoli di Lacco Ameno hanno dovuto fermare una forte emorragia e drenare un emopneumotorace, prima del trasferimento in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove ora è ricoverata in condizioni gravissime. Nell’agguato hanno perso la vita Nunzio Russo Spena, 48 anni, e Zinoviya Knihnitska, 63 anni, di origine ucraina.

La ricostruzione: Luongo appostato per ore con un’arma clandestina

Secondo gli inquirenti, l’uomo aveva pianificato l’agguato con precisione. Era arrivato sull’isola con un’auto a noleggio e si era appostato per ore nei pressi delle abitazioni frequentate dall’ex moglie e dalla madre. Quando le due donne lo hanno visto, hanno intuito un intento minaccioso: Lyudmyla aveva persino sporto denuncia ai Carabinieri per quell’episodio, ma in passato non risultano denunce di maltrattamenti o violenze.

La pistola utilizzata, priva di matricola e detenuta illegalmente, è stata scaricata quasi interamente contro le sue vittime. Luongo ha ucciso l’ex suocera e l’attuale compagno della donna, prima di rivolgere l’arma contro se stesso.

Il commento del sindaco: “Ancora una volta un femminicidio”

La tragedia ha colpito duramente la comunità foriana. Il sindaco di Forio, Stani Verde, ha espresso dolore e sgomento:

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a un femminicidio e a un duplice omicidio che nulla hanno a che fare con l’amore. È un dolore che si estende ben oltre i confini della nostra comunità e che ci obbliga a confrontarci con la cultura della violenza”.

In segno di lutto e rispetto, l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti per le giornate di ieri e oggi.

Una comunità sconvolta e in lutto

La strage di Forio d’Ischia ha lasciato dietro di sé non solo il dolore delle famiglie colpite, ma anche un senso di smarrimento collettivo. Le vittime, pur non essendo originarie del luogo, erano legate al tessuto sociale del paese. Il sindaco ha ricordato i legami con la famiglia Cigliano, storicamente radicata sul territorio.

Intanto, gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti dell’ex marito nelle ore precedenti all’agguato. I testimoni hanno riferito di averlo visto aggirarsi nei pressi delle case già dalla mattina, come in attesa del momento giusto per colpire.

La violenza cieca e il futuro incerto di Lyudmyla

Lyudmyla, collaboratrice domestica, resta in prognosi riservata. I medici hanno spiegato che i colpi che l’hanno raggiunta – due al petto, uno al collo, due alle braccia e uno alla mano sinistra – hanno causato danni gravissimi. Ogni ora che passa diventa cruciale per stabilizzare le sue condizioni.

La strage richiama ancora una volta l’urgenza di riflettere sulla protezione delle donne e sulla diffusione di armi clandestine. Un gesto di violenza cieca che ha annientato una famiglia e sconvolto l’intera isola.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Milano, lite in famiglia finisce in tragedia: 30enne uccide il cognato a coltellate

Ago 17, 2025 Giuseppe D'Alto
Attualità

Ferragosto di sangue ad Arzignano: Mattia e Giulio travolti e uccisi da un’auto sulla provinciale

Ago 17, 2025 Redazione
Attualità

Muore dopo la puntura di un calabrone: addio ad Alessandro Bologna, Monterenzio in lutto

Ago 16, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Strage Forio d’Ischia, Lyudmyla lotta tra la vita e la morte: ‘L’ex marito aveva pianificato l’agguato’

Attualità

Milano, lite in famiglia finisce in tragedia: 30enne uccide il cognato a coltellate

Attualità

Ferragosto di sangue ad Arzignano: Mattia e Giulio travolti e uccisi da un’auto sulla provinciale

Tempo Libero

Buon onomastico Beatrice oggi 17 agosto, immagini da condividere

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.