Buon onomastico Giuliano oggi 9 gennaio: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia, oggi 9 gennaio, San Giuliano che viene celebrato nello stesso giorno con la moglie Basilissa (alcuni li celebrano il 6 gennaio). Poche le notizie disponibili sui due santi che sono per lo più legate alle leggende agiografiche. Giuliano fu costretto dalla famiglia a sposare Basilissa ma, dopo le nozze, entrambi si accordarono per preservare la loro verginità in nome della fede cristiana.

Giuliano e Basilissa furono obbligati a sposarsi e decisero di restare vergini

Dedicarono la loro vita alle persone bisognose ed alla diffusione del culto cattolico. In particolare il martire spinse Basilissa a fondare un convento mentre lui stesso a radunare e dirigere un gran numero di monaci. Ben presto la loro abitazione si trasformò in un ospedale ed arrivarono ad ospitare fino a 1000 malati. Entrambi furono vittime delle terribili persecuzioni di Diocleziano ad Antiochia, in Siria, per ordine del governatore Marziano. Basilissa fu la prima ad essere uccisa con due donne del monastero.

San Giuliano martire, il prodigio durante l’esecuzione e la conversione di Celso

Durante l’esecuzione di Giuliano avvenne un prodigio che convinse il figlio del governatore, Celso, a convertirsi al cristianesimo. Il martire fu messo insieme ad altri uomini in un barile di pece ardente ma rimase illeso dalla terribile tortura. Successivamente Celso, dopo essere stato imprigionato, chiese di vedere la madre (Marcionilla) che ebbe una visione e decise di convertirsi. Giuliano morì per decapitazione. Furono giustiziati anche Celso, un prete di nome Antonio ed il convertito e neofita Anastasio.

Significato del nome. Il nome ha origini latine e significa appartenente alla gens Julia.

