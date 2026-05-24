Frigorifero da 270 chili le crolla addosso davanti ai figli: Laura Clery rischia di morire in casa

Laura Clery

Laura Clery racconta il dramma vissuto in casa: intrappolata sotto l’elettrodomestico, è riuscita a chiamare i soccorsi pochi istanti prima di perdere le forze

Un gesto istintivo per proteggere il figlio si è trasformato in pochi secondi in un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

La creator e attrice americana Laura Clery ha raccontato sui social e ai media statunitensi il grave incidente domestico che l’ha coinvolta: un frigorifero da oltre 270 chili le è crollato addosso mentre era sola in casa con i figli.

La stessa Clery ha definito quanto accaduto come “la notte più terrificante della mia vita da madre single”.

Il frigorifero si inclina, poi il crollo improvviso

Secondo il racconto condiviso dalla creator, tutto sarebbe iniziato quando il figlio di 7 anni, Alfie, avrebbe cercato di arrampicarsi sull’elettrodomestico.

In quel momento Laura Clery avrebbe notato qualcosa di anomalo.

Ha raccontato di aver visto il frigorifero leggermente inclinato e di aver avuto immediatamente una sensazione di pericolo.

D’istinto avrebbe provato a spingerlo nuovamente in posizione.

Ma pochi istanti dopo il frigorifero le sarebbe precipitato addosso.

La donna ha spiegato di essere stata scaraventata contro l’isola della cucina e di essere rimasta bloccata nella parte bassa del corpo.

“Non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a respirare”, ha raccontato.

Il messaggio disperato e la chiamata al 911

In quei momenti, secondo quanto riferito dalla stessa Clery, la paura più grande non sarebbe stata soltanto per sé stessa.

Il timore era perdere conoscenza mentre i figli erano ancora dentro casa.

La creator ha spiegato di aver avuto il telefono in tasca e di essere riuscita a usarlo nonostante fosse intrappolata.

Prima ha chiamato il 911, poi ha inviato un messaggio all’ex marito Stephen Hilton.

Nel messaggio condiviso successivamente sui social avrebbe scritto poche parole: “Sto morendo. Vieni subito”.

Per liberarla, secondo il suo racconto, sarebbe stato necessario l’intervento di tre vigili del fuoco.

L’ipotesi sull’installazione e il sospetto di negligenza

Dopo il ricovero, Laura Clery ha spiegato di non aver riportato lesioni permanenti ma di essere ancora molto scossa.

Parallelamente ha iniziato a sollevare dubbi sulle modalità di installazione del frigorifero.

Secondo quanto dichiarato pubblicamente, l’elettrodomestico acquistato di recente non sarebbe stato fissato correttamente alla parete.

La creator ha parlato apertamente di possibile negligenza e ha dichiarato di stare valutando eventuali responsabilità.

In uno dei suoi post ha sottolineato soprattutto un pensiero: quel frigorifero avrebbe potuto colpire i figli e non lei.

Dal trauma al racconto: il modo di reagire che i follower conoscono bene

Nelle ore successive Laura Clery è tornata a raccontare l’accaduto con il tono ironico che l’ha resa celebre online.

Con milioni di follower costruiti attraverso sketch e contenuti personali, la creator ha trasformato anche questa esperienza in un racconto tra paura e incredulità.

Tra le frasi che hanno colpito di più il pubblico ce n’è una che restituisce il senso di quei minuti.

Ha detto di aver pensato che sarebbe stato “il modo più assurdo e stupido di morire”.

Ma dietro quella battuta resta un episodio che riporta l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la sicurezza degli elettrodomestici pesanti all’interno delle abitazioni.