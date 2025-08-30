Tragedia ad Ardea: perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni, un morto e un ferito grave

Due persone sono state investite ad Ardea, un morto e un ferito

‘La vettura viaggiava a forte velocità’

Ancora sangue sulle strade della provincia di Roma. Un nuovo incidente mortale si è verificato ad Ardea, lungo la via Severiana (prolungamento della via Laurentina), nel pomeriggio di sabato. Due pedoni sono stati travolti da un’auto: uno è morto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Le vittime avevano tra i 35 e 40 anni.

La dinamica dell’impatto

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15:00 di sabato 30 agosto un uomo di 45 anni alla guida di una Hyundai ha perso il controllo del mezzo nei pressi di via Colli Marini. L’impatto è stato devastante: il parabrezza dell’auto è andato in frantumi e una delle vittime non ha avuto scampo. Secondo alcune testimonianze la vettura viaggiava a forte velocità.

Alla guida dell’auto un 45enne che si è fermato per prestare soccorso, ma la violenza dello scontro ha reso vano ogni tentativo di salvataggio. Non si esclude che l’automobilista abbia accusato un malore prima di perdere il controllo della vettura. A bordo c’erano anche due ragazze giovanissime.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea, i Carabinieri della compagnia di Anzio e il personale sanitario del 118. L’altra vittima dell’investimento, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, dove lotta per la vita.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e garantire la sicurezza.

Le ipotesi sulla causa

Tra le possibili cause, gli inquirenti non escludono l’eccessiva velocità come fattore determinante. L’auto è stata sequestrata e saranno effettuati accertamenti tecnici. La salma della vittima è stata trasferita in ospedale per l’autopsia.

Un problema sempre più grave

Quello di Ardea è solo l’ennesimo incidente mortale sulle strade laziali, spesso segnate da comportamenti imprudenti e da limiti di velocità non rispettati. Le autorità rinnovano l’appello alla prudenza e al rispetto delle regole del Codice della Strada.